Запустят дроны: самарских школьников научат работе с беспилотниками

63 регион активно включился в реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из задач нацпроекта - подготовка квалифицированных специалистов для отрасли. Растить кадры решили со школьной скамьи и открыли в образовательных учреждениях Самарской области специализированные классы по обучению работе с дронами, а в Cамарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова - центр практической подготовки.

В текущем учебном году самарские образовательные учреждения получили новые программы по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Этому предшествовала долгая и кропотливая работа. Предстояло подготовить документацию для федерального конкурсного отбора, чтобы регион включили в проект.

Полетная зона — в спортзале: в школе № 24 началось обучение работе с дронами В самарской школе № 24 с нового учебного года появилась еще одна образовательная программа. С 2013 года здесь внедряют элементы инженерного образования. В 2022 году в образовательном учреждении набрали авиаклассы по федеральному проекту. Логичным продолжением стало открытие 2 сентября 2024 года специализированного класса для обучения работе с беспилотниками в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

"Нужно было подобрать образовательные организации, в которых есть потенциал для работы с БАС, есть ресурс по помещениям, по кадрам. Поскольку для организации работы с беспилотниками необходимо было предусмотреть не только классы для занятий, но и помещения для ремонта и учебных полетов. Также все образовательные учреждения, пожелавшие участвовать в проекте, должны были разработать дизайн-проекты будущих классов для работы с БАС, строго соблюдая брендбук", - рассказала главный специалист отдела реализации образовательных программ Cамарского управления Министерства образования и науки Самарской области Ирина Тенякова.

Ирина Александровна Тенякова отметила, что благодаря проекту у школьников начнут формироваться навыки инженерного мышления. Фото: Ирина Попова

Все самарские участники федерального отбора ответственно и умело подошли к этой работе, которую эксперты признали успешной и включили в проект образовательные организации 63 региона.

Знакомятся с профессией будущего: как в гимназии № 1 учатся запускать беспилотники Гимназия № 1 стала одним из 18 учреждений образования в Самарской области, где в новом учебном году открыли специализированный класс для обучения школьников работе с дронами. Беспилотные авиационные системы (БАС) доказали свою эффективность в самых различных сферах жизни, поэтому их развитие по инициативе Владимира Путина было выделено в отдельный нацпроект. А специализированные классы в учреждениях среднего образования призваны осуществить предпрофессиональную подготовку школьников, которые в будущем захотят серьезно заниматься БАС. Мы побывали в гимназии и узнали, как организовано обучение.

Всего в Самарской области открыто 17 классов. В Самаре это четыре класса в школе №24 (Куйбышевский район), №68 (Красноглинский район), в гимназии №1 (Кировский район), в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" (Самарский район). На базе Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Ильича Козлова (СТАПМ) начал работу центр практической подготовки.

Для реализации проекта 80 педагогов из Самарской области с мая по сентябрь проходили специальное обучение. Оно предполагало не только теоретическую подготовку, но и включало в себя практическую часть с выездом на специализированную площадку в Ульяновск. Здесь с самарскими педагогами работали сотрудники центра повышения квалификации, которые обладают высокими компетенциями в работе с БАС.

"Кроме того, для каждой школы - участницы проекта были определены школы-спутники, это ближайшие образовательные учреждения. На обучение направили и педагогов из этих школ. Таким образом школы-спутники, имея обученных учителей, тоже могут воспользоваться ресурсами школ, в которые было закуплено оборудование. Информация об этом будет размещена на ресурсе "Навигатор дополнительного образования детей Самарской области" , который находится в открытом доступе. Поэтому, если у ребенка появится желание обучиться работе с беспилотником, и он сам, и его родители будут знать, что возможность реализовать это желание есть", - пояснила Ирина Александровна.

С дроном на «ты»: «Академия для одаренных детей (Наяновой)» стала участником нацпроекта по развитию БАС «Вот режим удержания позиций, при его включении дрон зависает над одной точкой. А вот режим возврата домой. Если вы его активизируете, коптер летит назад», — терпеливо объясняет педагог семиклассникам азы работы с беспилотниками на уроке в «Академии одаренных детей» (Наяновой). Образовательное учреждение победило в федеральном конкурсном отборе и принимает участие в новом национальном проекте по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В Академии в новом учебном году открыли специализированные классы. Как они укомплектованы? Каковы особенности учебных программ? Об этом и многом другом мы узнали из первых уст.

На оснащение классов из федерального бюджета было выделено по 60 млн рублей. На эти средства каждая школа закупила мебель, дроны разных размеров, комплектующие к ним, инструменты для ремонта беспилотников, 3D-принтеры, принтеры для печати карт и геоснимков, компьютеры с необходимым программным обеспечением, тренировочное оборудование для полетов и оборудование для организации полетных зон в помещении. А ремонт во всех помещениях сделали за счет средств регионального бюджета.

"Благодаря этому проекту у детей уже в раннем возрасте будут формироваться навыки инженерного мышления, они получат базовые знания по конструированию, ремонту беспилотников. Научатся ими управлять с помощью джойстиков. У ребят велик интерес к этому направлению, в том числе из-за компьютерных игр, которыми многие дети сегодня увлечены. И хорошо было бы направить этот их интерес в нужное русло - на развитие отрасли, которая сегодня очень востребована в нашей стране", - прокомментировала Ирина Александровна.

В специализированных классах школ реализуется программа дополнительного образования по обучению работе с беспилотниками. Она направлена на общее развитие ребенка, на приобретение им первоначальных навыков работы с БАС. То есть, это предпрофессиональная подготовка.

Научат летать: в Самаре открыли центр практической подготовки БАС Дроны самолетного и вертолетного типа, 3D-принтеры для печати комплектующих беспилотника, полетные зоны в помещении и на улице, ремонтные мастерские и компьютерные программы для тренировки навыков пилотирования - эти и другие ресурсы получил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения (СТАПМ) имени Дмитрия Ильича Козлова в рамках национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" (БАС). Подробнее о том, кого и как здесь будут учить работе с дронами, - в нашем материале.

А в техникуме, где открыт центр практической подготовки, реализуется программа, обучаясь по которой студент приобретает специальность, проходит профессиональную подготовку.

Уровень оснащенности центра практической подготовки в пять раз превышает специализированные классы. Здесь, кроме полетной тренировочной зоны, в помещении предусмотрена уличная полетная зона.

Спутниками центра практической подготовки стали Поволжский государственный колледж и Самарский государственный колледж. Они выбраны не случайно: в этих учреждениях среднего профессионального образования и до участия в федеральном проекте активно занимались беспилотными авиационными системами.

В центре специализированную подготовку могут пройти не только студенты, но и представители заинтересованных предприятий, в том числе по нацпроекту "Демография", силовых ведомств, участники СВО и добровольцы. Курс рассчитан на 144 часа.



