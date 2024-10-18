Знакомятся с профессией будущего: как в гимназии № 1 учатся запускать беспилотники

Гимназия № 1 стала одним из 18 учреждений образования в Самарской области, где в новом учебном году открыли специализированный класс для обучения школьников работе с дронами. Беспилотные авиационные системы (БАС) доказали свою эффективность в самых различных сферах жизни, поэтому их развитие по инициативе Владимира Путина было выделено в отдельный нацпроект. А специализированные классы в учреждениях среднего образования призваны осуществить предпрофессиональную подготовку школьников, которые в будущем захотят серьезно заниматься БАС. Мы побывали в гимназии и узнали, как организовано обучение.

Открытие специализированного класса в гимназии № 1 обусловлено несколькими предпосылками. Математика, физика, информатика и другие технические науки традиционно являются одними из основных направлений обучения в гимназии как базовой школы Российской академии наук. На этой основе создаются учебные планы, подбирается педагогический коллектив и соответствующие программы. Гимназия наладила взаимодействие с предприятиями, которые заинтересованы в будущих инженерах и ведут этих ребят со школьной скамьи: ПАО "ОДК-Кузнецов", РКЦ "Прогресс", "Авиакор авиационный завод". Следующим шагом стало открытие в базовой школе РАН инженерных классов.

Запустят дроны: самарских школьников научат работе с беспилотниками 63 регион активно включился в реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из задач нацпроекта - подготовка квалифицированных специалистов для отрасли. Растить кадры решили со школьной скамьи и открыли в образовательных учреждениях Самарской области специализированные классы по обучению работе с дронами, а в Cамарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова - центр практической подготовки.

А в 2023 году от Министерства образования и науки Самарской области поступило предложение стать участником нового федерального проекта, который не только развивает уже наработанные инженерные компетенции, но и является самым актуальным направлением на сегодня: это обучение работе с БАС.

Гимназия прошла федеральный конкурсный отбор, на котором нужно было защитить свой проект.

"Мы выделили кабинеты, сделали в них ремонт, в течение летних месяцев нам доставляли оборудование и мебель. Два наших педагога прошли предметную подготовку в Ульяновске, которую организовывало Министерство просвещения. И в сентябре 2024 года специализированный класс начал свою работу", — рассказала директор гимназии № 1 Лариса Загребова.

Фото: Ирина Попова



По ее словам, обучением охвачены 72 ребенка: по одной группе в 12 человек в каждой параллели с пятого по девятый классы, и одна группа — на 10-е и 11-е классы. Это связано с тем, что в 10-х и 11-х классах идет профильное инженерное обучение, и у ребят в основной программе уже заложены предметы, которые направлены на изучение БАС: дети занимаются и 3D моделированием, и управлением, и изучением технических характеристик.

Остальные заинтересованные ребята получают знания о беспилотниках в формате дополнительных занятий в специализированном классе.

Курс адаптировали под разный школьный возраст, во всех параллелях заложили часы на изучение азов БАС.

"Начиная со следующего года мы уже планируем разделять программу по уровню знаний и подготовки ребят. В каких-то группах делать акцент на моделировании, где-то больше времени заложим на программирование, где-то на управление", — пояснил заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 1 Олег Блинов.

Фото: Ирина Попова



По его словам, и дети, и их родители приняли новые дополнительные занятия на ура. Этому во многом способствовал и высокий уровень оснащенности класса.

В двух кабинетах организовали аудитории для теоретической подготовки с рабочими местами и компьютерами.

Фото: Ирина Попова

Здесь же — отдельные зоны для ремонтных работ с необходимыми инструментами, системы хранения с комплектующими и беспилотниками, тренировочные стенды, и даже сейф: для хранения литиевых аккумуляторов, так как они являются пожароопасным оборудованием.

Фото: Татьяна Плотникова

Фото: Ирина Попова

На компьютерах установлено специальное ПО, работая в которых ребята будут учиться летать на симуляторах, а также программировать дроны.

На 3D-принтере дети смогут печатать пластиковые комплектующие для беспилотников.

Фото: Ирина Попова

А на специальном, огромном принтере — карту или фото, полученные с помощью коптеров.

Организованы в гимназии и полетные зоны: малая и большая. Малая расположена в одной из аудиторий и представляет собой куб 3 м на 3 м, огороженный сеткой. Таким образом дети, получив теоретические знания, тут же могут применить их на практике.

А когда ребята наберутся опыта, они будут запускать коптер в большой полетной зоне: она находится в спортивном зале и тоже отделена от остального пространства сеткой — для безопасности полетов. Внутри — мягкие маты на полу и различные преграды в воздухе. Здесь дети уже смогут оттачивать свои навыки пилотирования, проходя те или иные препятствия, на которых установлены датчики: если беспилотник их заденет, загорается красный цвет. Если пролетит свободно, то зажжется синий цвет. Все оборудование большой полетной зоны сборно-разборное, поэтому оно не мешает плановым занятиям физкультурой.

Педагоги гимназии надеются, что работа с беспилотниками поможет ребятам определиться с со своей будущей специальностью. "Тема беспилотной авиации сегодня настолько актуальна и настолько у всех на слуху, что занятия действительно могут сориентировать детей в этом направлении", — отметила Лариса Евгеньевна.