Полетная зона — в спортзале: в школе № 24 началось обучение работе с дронами

В самарской школе № 24 с нового учебного года появилась еще одна образовательная программа. С 2013 года здесь внедряют элементы инженерного образования. В 2022 году в образовательном учреждении набрали авиаклассы по федеральному проекту. Логичным продолжением стало открытие 2 сентября 2024 года специализированного класса для обучения работе с беспилотниками в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

Школа получила финансирование из регионального и городского бюджетов. На эти средства было отремонтировано 4 помещения, поскольку необходимо было оборудовать не только сам класс, но и кабинеты для ремонтной мастерской, для хранения, для организации малой и большой полетных зон. Также были закуплены квадрокоптеры различных размеров и конфигураций, инструменты для ремонта, 3D-принтер, компьютеры с программным обеспечением, мебель.

Класс с сопутствующими помещениями разместили в здании дошкольных групп школы.

На компьютерах установлены симуляторы для тренировочных полетов. Фото: Ирина Попова

Стенд с коптером для отработки базовых навыков пилотирования. Фото: Татьяна Плотникова

А большую полетную зону — в спортивном зале основного здания. Малая и большая полетные зоны — это тренировочные площадки, которые ограничены специальной сеткой. Внутри — мягкие маты и преграды, чтобы ребята могли проходить разные по сложности трассы. Вместе с тем все оборудование полетной зоны — сборно-разборное, поэтому не помешает занятиям физкультурой.

Большая полетная зона отделена от остального пространства сеткой. Фото: Ирина Попова

Фото: Ирина Попова

Занятия по БАС проходят в рамках дополнительного образования. Уроки в школе ведут два педагога, которые прошли подготовку по этому направлению. Сначала они обучались дистанционно, а затем выезжали на практические занятия в Ульяновск.

Запустят дроны: самарских школьников научат работе с беспилотниками 63 регион активно включился в реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из задач нацпроекта - подготовка квалифицированных специалистов для отрасли. Растить кадры решили со школьной скамьи и открыли в образовательных учреждениях Самарской области специализированные классы по обучению работе с дронами, а в Cамарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова - центр практической подготовки.

"Дополнительно мы наших учителей обучили в Самарском техническом университете. Так что они поддерживают и повышают свои компетенции в работе с беспилотниками", — рассказала директор школы № 24 Марина Романова.

Каждый преподаватель набрал по 5 групп, в каждой — 12 учеников (именно столько рабочих мест оборудовано в классе). Обучением охвачены 120 детей с пятого по 11 класс.

"В основном это, конечно, ребята из инженерных классов, которые уже проходили теорию и имеют базовые знания", — пояснила Марина Владимировна. Однако программу все равно адаптируют для учеников в зависимости от их возраста: для каждой параллели она разная, чтобы подготовка детей шла постепенно.

Несмотря на то что специализированный класс начал работу только в начале сентября, педагоги уже отмечают большой интерес детей к этим занятиям. "Каждая группа занимается 2 часа в неделю. Однако часто ребята задерживаются: они настолько увлечены сборкой, ремонтом, программированием беспилотника или 3 D-печатью каких-либо деталей к нему, что просто так по звонку, как на обычном уроке, они из класса не выходят. Не хотят прерывать процесс", — поделилась своими наблюдениями Марина Романова.

Примечательно, что пользоваться оборудованием специализированного класса могут ученики и педагоги близлежащих школ-спутников: в них учителя также прошли обучение.

Таким образом дети уже со школьной скамьи получают практическую подготовку по работе с БАС. А это, возможно, повлияет и на выбор их будущей профессии. Поскольку сегодня беспилотная авиация — одна из самых динамично развивающихся отраслей, которая доказала свою эффективность в гражданском использовании. Спектр применения дронов действительно очень широк: это и сельское хозяйство, и добыча полезных ископаемых, и разного рода мониторинг, и геосъемка, и доставка грузов, и строительство и т. д. Поэтому кадры для БАС в ближайшее десятилетие будут очень востребованы.