Научат летать: в Самаре открыли центр практической подготовки БАС

Дроны самолетного и вертолетного типа, 3D-принтеры для печати комплектующих беспилотника, полетные зоны в помещении и на улице, ремонтные мастерские и компьютерные программы для тренировки навыков пилотирования - эти и другие ресурсы получил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения (СТАПМ) имени Дмитрия Ильича Козлова в рамках национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" (БАС). Подробнее о том, кого и как здесь будут учить работе с дронами, - в нашем материале.
В новом учебном году в СТАПМ начал работу Центр практической подготовки для работы с беспилотниками. Техникум выбран не случайно: беспилотными авиационными системами здесь начали профессионально заниматься задолго до начала действия нацпроекта. Образовательное учреждение с 2017 года обучает студентов, которые обладают различными навыками в работе с беспилотниками: умеют ими управлять, ремонтировать их, программировать, читать и расшифровывать фотосъемку, составлять ортофотопланы и т.д.
Также на базе техникума учатся работать с беспилотниками сотрудники оборонно-промышленных предприятий Самары, участники СВО, граждане предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография".
В 2024 году техникум, победив в федеральном конкурсном отборе, получил новые возможности и ресурсы для реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).
На средства, которые техникум получил по нацпроекту, был сделан ремонт в помещениях, где разместили классы, ремонтные мастерские и полетные зоны, закуплены плазменные панели, новая мебель, компьютеры с ПО, 3D-принтеры, комплектующие, необходимые инструменты для ремонта дронов, беспилотники самых разных размеров и модификаций.
Например, большой беспилотник самолетного типа для аэрофотосъемки и создания ортофотопланов, 3D-моделей местности. Дрон оборудован профессиональным, полнокадровым фотоаппаратом Nikon D810, который настраивается под те задачи, которые нужно выполнить. Самолет на бензиновом двигателе может находиться в воздухе более 12 часов. Он поднимается на максимальную высоту в 5 км.
Еще в арсенале центра практической подготовки - самолет с вертикальным взлетом. У него на крыльях установлены дополнительные винты. Также предназначен для аэрофотосъемки.
А есть и совсем маленькие дроны - "комарики", как ласково их называют студенты и педагоги.
Студенты техникума и слушатели центра учатся их собирать, ремонтировать и запускать.
Сначала - в специальных тренировочных рамах на земле, потом в воздухе - в малой и большой полетной зонах. Это оборудованные мягкими матами и защитной сеткой помещения. В них все предусмотрено для безопасной тренировки с беспилотниками, есть преграды, чтобы пилоты отрабатывали элементы прохождения различных по сложности трасс.
Оборудована в Центре и внешняя полетная зона. Для этого отлично подошел внутренний двор техникума: территорию заасфальтировали, нанесли соответствующую разметку.
"Центр задуман для опережающей подготовки по тем направлениям, которые требуются государству. Стране очень нужны квалифицированные кадры по работе с БАС, значит, мы будем растить эти кадры. Одновременно ресурсами, которые мы получили по нацпроекту, будут пользоваться и наши сетевые партнеры - колледжи и школы, с которыми мы и раньше сотрудничали в рамках профориентационной подготовки. А также все заинтересованные предприятия, компании, силовые ведомства и некоторые группы населения", - рассказал директор СТАПМ Валерий Климов. Он добавил, что техникум ведет активную работу по заключению соглашений о взаимодействии в рамках работы Центра, возможностями которого уже заинтересовали представителей региональных подразделений МВД и МЧС.
Центр готовит пилотов для дронов со взлетной массой не более 30 кг. Со слушателями работает профессиональная команда педагогов, которые прошли специальное обучение.
"Мы начинаем осваивать материал с самого начала, включая историю создания беспилотной авиации, отдельное внимание уделено технике безопасности. Затем плавно переходим к конструктивным особенностям разных типов БАС. Каждый тип беспилотника подробно разбираем, изучаем сферы их применения, например, промышленное или гражданское строительство, нефтегазовая отрасль, агропромышленный сектор, железные и автомобильные дороги и т.д. То есть мы предоставляем всю необходимую теоретическую информацию, а потом слушатели пробуют работать с разными типами БАС", - рассказал руководитель Центра практической подготовки БАС Николай Самсонов.
По завершении обучения в Центре операторы беспилотников получают свидетельства установленного образца.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения