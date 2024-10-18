Научат летать: в Самаре открыли центр практической подготовки БАС

Дроны самолетного и вертолетного типа, 3D-принтеры для печати комплектующих беспилотника, полетные зоны в помещении и на улице, ремонтные мастерские и компьютерные программы для тренировки навыков пилотирования - эти и другие ресурсы получил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения (СТАПМ) имени Дмитрия Ильича Козлова в рамках национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" (БАС). Подробнее о том, кого и как здесь будут учить работе с дронами, - в нашем материале.

В новом учебном году в СТАПМ начал работу Центр практической подготовки для работы с беспилотниками. Техникум выбран не случайно: беспилотными авиационными системами здесь начали профессионально заниматься задолго до начала действия нацпроекта. Образовательное учреждение с 2017 года обучает студентов, которые обладают различными навыками в работе с беспилотниками: умеют ими управлять, ремонтировать их, программировать, читать и расшифровывать фотосъемку, составлять ортофотопланы и т.д.

Студенты техникума часто побеждают в различных конкурсах и соревнованиях. Фото: Ирина Попова

Фото: Ирина Попова

Также на базе техникума учатся работать с беспилотниками сотрудники оборонно-промышленных предприятий Самары, участники СВО, граждане предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография".

Запустят дроны: самарских школьников научат работе с беспилотниками 63 регион активно включился в реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из задач нацпроекта - подготовка квалифицированных специалистов для отрасли. Растить кадры решили со школьной скамьи и открыли в образовательных учреждениях Самарской области специализированные классы по обучению работе с дронами, а в Cамарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова - центр практической подготовки.

В 2024 году техникум, победив в федеральном конкурсном отборе, получил новые возможности и ресурсы для реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

На средства, которые техникум получил по нацпроекту, был сделан ремонт в помещениях, где разместили классы, ремонтные мастерские и полетные зоны, закуплены плазменные панели, новая мебель, компьютеры с ПО, 3D-принтеры, комплектующие, необходимые инструменты для ремонта дронов, беспилотники самых разных размеров и модификаций.

Фото: Ирина Попова

Студенты техникума на 3D-принтере печатают пластиковые детали для дронов. Фото: Татьяна Плотникова

Например, большой беспилотник самолетного типа для аэрофотосъемки и создания ортофотопланов, 3D-моделей местности. Дрон оборудован профессиональным, полнокадровым фотоаппаратом Nikon D810, который настраивается под те задачи, которые нужно выполнить. Самолет на бензиновом двигателе может находиться в воздухе более 12 часов. Он поднимается на максимальную высоту в 5 км.

Еще в арсенале центра практической подготовки - самолет с вертикальным взлетом. У него на крыльях установлены дополнительные винты. Также предназначен для аэрофотосъемки.

Беспилотники самолетного типа хранятся в специальных боксах. Фото: Татьяна Плотникова

А есть и совсем маленькие дроны - "комарики", как ласково их называют студенты и педагоги.

Студенты техникума и слушатели центра учатся их собирать, ремонтировать и запускать.

Тренировочный стенд-куб и коптер, который закрепляется в раме и двигается во всех трех измерениях. Фото: Татьяна Плотникова

Сначала - в специальных тренировочных рамах на земле, потом в воздухе - в малой и большой полетной зонах. Это оборудованные мягкими матами и защитной сеткой помещения. В них все предусмотрено для безопасной тренировки с беспилотниками, есть преграды, чтобы пилоты отрабатывали элементы прохождения различных по сложности трасс.

Фото: Ирина Попова

Фото: Ирина Попова

Фото: Татьяна Плотникова

Оборудована в Центре и внешняя полетная зона. Для этого отлично подошел внутренний двор техникума: территорию заасфальтировали, нанесли соответствующую разметку.

Фото: Татьяна Плотникова



"Центр задуман для опережающей подготовки по тем направлениям, которые требуются государству. Стране очень нужны квалифицированные кадры по работе с БАС, значит, мы будем растить эти кадры. Одновременно ресурсами, которые мы получили по нацпроекту, будут пользоваться и наши сетевые партнеры - колледжи и школы, с которыми мы и раньше сотрудничали в рамках профориентационной подготовки. А также все заинтересованные предприятия, компании, силовые ведомства и некоторые группы населения", - рассказал директор СТАПМ Валерий Климов. Он добавил, что техникум ведет активную работу по заключению соглашений о взаимодействии в рамках работы Центра, возможностями которого уже заинтересовали представителей региональных подразделений МВД и МЧС.

Директор техникума Валерий Федорович Климов объяснил особенности работы дронов самолетного типа. Фото: Ирина Попова

Центр готовит пилотов для дронов со взлетной массой не более 30 кг. Со слушателями работает профессиональная команда педагогов, которые прошли специальное обучение.

"Мы начинаем осваивать материал с самого начала, включая историю создания беспилотной авиации, отдельное внимание уделено технике безопасности. Затем плавно переходим к конструктивным особенностям разных типов БАС. Каждый тип беспилотника подробно разбираем, изучаем сферы их применения, например, промышленное или гражданское строительство, нефтегазовая отрасль, агропромышленный сектор, железные и автомобильные дороги и т.д. То есть мы предоставляем всю необходимую теоретическую информацию, а потом слушатели пробуют работать с разными типами БАС", - рассказал руководитель Центра практической подготовки БАС Николай Самсонов.

По завершении обучения в Центре операторы беспилотников получают свидетельства установленного образца.