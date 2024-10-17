Хоккейная "Лада" на гостевом льду разгромила "Адмирал"

В четверг, 17 октября, на КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке ХК "Лада" играла с местным "Адмиралом". По итогам встречи счет составил 6:1 в пользу тольяттинцев.

"Тренерский штаб "автозаводцев" по сравнению с победным поединком против "Амура" совершил только одну перестановку в составе и то вынужденную — из-за болезни матч во Владивостоке пропускал Никита Попугаев и вместо него на площадке появился Энтони Греко", - сообщили в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

В стартовом периоде наблюдалось игровое преимущество у "Адмирала", но тольяттинцы были чуть лучше в реализации создаваемых моментов. На 14-й минуте Остап Сафин перехватил шайбу, умчал на рандеву с голкипером "моряков" и вышел победителем из этой дуэли — 0:1. Уже после перерыва "Лада" заработала два удаления кряду и даже 18 секунд успела провести втроем против пятерых соперников, однако выстояла. В дальнейшем Владислав Подъяпольский несколько раз выручал тольяттинский коллектив в сложных ситуациях и все же в концовке второй трети страж ворот волжан был вынужден капитулировать — Аркадий Шестаков счет сравнял. 1:1.

В начале третьего периода хоккеисты "Лады" вновь остались в меньшинстве и вновь выстояли, а затем Дмитрию Кугрышеву удался отличный бросок с ползоны, благодаря чему "автозаводцы" вырвались вперед — 1:2. Затем "Адмирал" пытался как можно скорее вернуться в игру, но пропустил после тольяттинской контратаки "2 в 1", в которой Владислав Червоненко забил с передачи Данилы Моисеева. 1:3. Вслед за этим в воротах Василия Демченко побывала четвертая шайба, ее автором оказался Никита Михайлов — 1:4. Дальнейшая замена вратаря у "моряков" уже никак не повлияла на исход встречи и Илья Коновалов, проведший в рамке чуть больше шести минут, пропустил дважды. Егор Черников и Остап Сафин, оформивший дубль на отложенном штрафе у хозяев, установили окончательный результат — 1:6.

В субботу, 19 октября, "Лада" вновь сыграет против "Адмирала" во Владивостоке и завершит выездную серию по Дальнему Востоку.