16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккейная "Лада" на гостевом льду разгромила "Адмирал" ХК "Лада" одержал первую за 15 лет победу в Хабаровске Следж-хоккейные "Лада" и ЦСК ВВС сыграли на турнире "Герои нашего времени" Юрий Мордвинцев покинул пост главного тренера ЦСК ВВС "Лада" уступила "Амуру" в Хабаровске — 0:2

Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" на гостевом льду разгромила "Адмирал"

ВЛАДИВОСТОК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 октября, на КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке ХК "Лада" играла с местным "Адмиралом". По итогам встречи счет составил 6:1 в пользу тольяттинцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

"Тренерский штаб "автозаводцев" по сравнению с победным поединком против "Амура" совершил только одну перестановку в составе и то вынужденную — из-за болезни матч во Владивостоке пропускал Никита Попугаев и вместо него на площадке появился Энтони Греко", - сообщили в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

В стартовом периоде наблюдалось игровое преимущество у "Адмирала", но тольяттинцы были чуть лучше в реализации создаваемых моментов. На 14-й минуте Остап Сафин перехватил шайбу, умчал на рандеву с голкипером "моряков" и вышел победителем из этой дуэли — 0:1. Уже после перерыва "Лада" заработала два удаления кряду и даже 18 секунд успела провести втроем против пятерых соперников, однако выстояла. В дальнейшем Владислав Подъяпольский несколько раз выручал тольяттинский коллектив в сложных ситуациях и все же в концовке второй трети страж ворот волжан был вынужден капитулировать — Аркадий Шестаков счет сравнял. 1:1.

В начале третьего периода хоккеисты "Лады" вновь остались в меньшинстве и вновь выстояли, а затем Дмитрию Кугрышеву удался отличный бросок с ползоны, благодаря чему "автозаводцы" вырвались вперед — 1:2. Затем "Адмирал" пытался как можно скорее вернуться в игру, но пропустил после тольяттинской контратаки "2 в 1", в которой Владислав Червоненко забил с передачи Данилы Моисеева. 1:3. Вслед за этим в воротах Василия Демченко побывала четвертая шайба, ее автором оказался Никита Михайлов — 1:4. Дальнейшая замена вратаря у "моряков" уже никак не повлияла на исход встречи и Илья Коновалов, проведший в рамке чуть больше шести минут, пропустил дважды. Егор Черников и Остап Сафин, оформивший дубль на отложенном штрафе у хозяев, установили окончательный результат — 1:6.

В субботу, 19 октября, "Лада" вновь сыграет против "Адмирала" во Владивостоке и завершит выездную серию по Дальнему Востоку.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3