В Самаре за сентябрь более чем в два раза выросло число уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM

В сентябре Самара вновь, как и месяцем ранее, вошла в ТОП-20 городов с наибольшим количеством уникальных пользователей новой видеоплатформы NUUM. При этом число производителей контента на платформе в Самаре за месяц увеличилось более чем в 2 раза и приближается к отметке 20 тысяч пользователей.
Чаще всего самарские блогеры снимали и выкладывали в сентябре контент, посвященный играм и животным. В числе популярных направлений вошли влоги, а также контент о бизнесе, музыке, фильмах и сериалах.
Лидерами по числу пользователей в сентябре стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, где также отмечен уровень роста в 2 и более раза. Эксперты связывают такую активность в том числе с замедлением загрузки видео на YouTube.
NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминг.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.