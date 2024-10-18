В Самаре за сентябрь более чем в два раза выросло число уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM

В сентябре Самара вновь, как и месяцем ранее, вошла в ТОП-20 городов с наибольшим количеством уникальных пользователей новой видеоплатформы NUUM. При этом число производителей контента на платформе в Самаре за месяц увеличилось более чем в 2 раза и приближается к отметке 20 тысяч пользователей.

Чаще всего самарские блогеры снимали и выкладывали в сентябре контент, посвященный играм и животным. В числе популярных направлений вошли влоги, а также контент о бизнесе, музыке, фильмах и сериалах.

Лидерами по числу пользователей в сентябре стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, где также отмечен уровень роста в 2 и более раза. Эксперты связывают такую активность в том числе с замедлением загрузки видео на YouTube.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминг.