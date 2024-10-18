В Самаре горит расселенный дом на ул. Вятской

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В пятницу, 18 октября, в 15:38 загорелся двухэтажный расселенный дом на ул. Вятской, 22. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области