Защитник Григорий Уланов подписал контракт с "Ладьей"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт до конца сезона 2026/2027 с защитником Григорием Улановым.

Уланов (01.12.2006, 187-75) — уроженец Асбеста и в этом же городе он начал заниматься хоккеем, в дальнейшем перебравшись в систему "Югры" из Ханты-Мансийска. В нынешнем сезоне 17-летний защитник дебютировал на профессиональном уровне и уже провел 4 матча в регулярном чемпионате МХЛ за "Мамонтов Югры", но набранными очками не отметился.

За "Ладью" Уланов будет играть под номером 5.