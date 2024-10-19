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Хоккей Спорт

Защитник Григорий Уланов подписал контракт с "Ладьей"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт до конца сезона 2026/2027 с защитником Григорием Улановым.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уланов (01.12.2006, 187-75) — уроженец Асбеста и в этом же городе он начал заниматься хоккеем, в дальнейшем перебравшись в систему "Югры" из Ханты-Мансийска. В нынешнем сезоне 17-летний защитник дебютировал на профессиональном уровне и уже провел 4 матча в регулярном чемпионате МХЛ за "Мамонтов Югры", но набранными очками не отметился.

За "Ладью" Уланов будет играть под номером 5.

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