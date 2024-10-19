Защитник Григорий Уланов подписал контракт с "Ладьей"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт до конца сезона 2026/2027 с защитником Григорием Улановым.
Уланов (01.12.2006, 187-75) — уроженец Асбеста и в этом же городе он начал заниматься хоккеем, в дальнейшем перебравшись в систему "Югры" из Ханты-Мансийска. В нынешнем сезоне 17-летний защитник дебютировал на профессиональном уровне и уже провел 4 матча в регулярном чемпионате МХЛ за "Мамонтов Югры", но набранными очками не отметился.
За "Ладью" Уланов будет играть под номером 5.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!