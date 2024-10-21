16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исследование по трендам рынка кадров в ИТ представлено на круглом столе РСХБ на FINOPOLIS В Самарской области спрос на новые авто вырос почти на треть Новый городской кроссовер Geely Cityray в лизинг на выгодных условиях в CARCADE НОВИКОМ выдал гарантию одному из ведущих производителей сельхозтехники Ингосстрах рассказал о первой на рынке программе лояльности для агентов

Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области спрос на новые авто вырос почти на треть

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в Самарской области в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства вырос за квартал — на 28,9%.

При том что за год в количество предложений на новые машины от дилеров в нашей губернии увеличилось на 51,1%, а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 31,5%. Зато средняя цена автомобиля за те же периоды практически не изменилась и составила 2799000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Haval (33,9%), на втором — ВАЗ (LADA) (18%), на третьем — Geely (14,2%).

Самой востребованной среди марок в этой категории стала LADA: на его долю пришлось 27% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (24,5%), Chery (5,7%), Geely (5,5%) и Tank (3,5%).

Лидером по доле в спросе среди моделей стала Haval Jolion с показателем 12,6%. На втором месте — ВАЗ (LADA) Granta с 7,3%, на третьем — Niva Legend c 6,4%. Четвертую строку заняла LADA Vesta, которой досталось 5,7% от спроса, а пятую — Haval H3 (3%). Лидером по динамике год к году стал ВАЗ (LADA) Vesta Cross: спрос на него вырос в 2,8 раза, а за квартал — Haval Jolion (на 91,9%).

По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Haval Jolion (13,1%). Также в тройку вошли LADA Vesta (5,5%) и LADA Granta (5,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировал Tank 300 (рост в 8,4 раза), а за квартал — Vesta Cross (в 2,1).

Топ-10 новых автомобилей по доле в спросе, Самарская обл., III кв. 2024 г., Авито Авто

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена, руб.

Haval

Jolion

12,6%

2 474 000

ВАЗ (LADA)

Granta

7,3%

1 053 000

ВАЗ (LADA)

Niva Legend

6,4%

1 015 000

ВАЗ (LADA)

Vesta

5,7%

1 720 000

Haval

H3

3%

2 849 000

OMODA

C5

2,6%

2 714 000

Haval

F7

2,3%

3 068 000

ВАЗ (LADA)

Niva Travel

2,2%

1 314 000

Tank

300

2,2%

4 539 000

ВАЗ (LADA)

Vesta Cross

2,1%

1 994 000

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3