В Самарской области спрос на новые авто вырос почти на треть

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в Самарской области в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства вырос за квартал — на 28,9%.
При том что за год в количество предложений на новые машины от дилеров в нашей губернии увеличилось на 51,1%, а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 31,5%. Зато средняя цена автомобиля за те же периоды практически не изменилась и составила 2799000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Haval (33,9%), на втором — ВАЗ (LADA) (18%), на третьем — Geely (14,2%).
Самой востребованной среди марок в этой категории стала LADA: на его долю пришлось 27% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (24,5%), Chery (5,7%), Geely (5,5%) и Tank (3,5%).
Лидером по доле в спросе среди моделей стала Haval Jolion с показателем 12,6%. На втором месте — ВАЗ (LADA) Granta с 7,3%, на третьем — Niva Legend c 6,4%. Четвертую строку заняла LADA Vesta, которой досталось 5,7% от спроса, а пятую — Haval H3 (3%). Лидером по динамике год к году стал ВАЗ (LADA) Vesta Cross: спрос на него вырос в 2,8 раза, а за квартал — Haval Jolion (на 91,9%).
По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Haval Jolion (13,1%). Также в тройку вошли LADA Vesta (5,5%) и LADA Granta (5,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировал Tank 300 (рост в 8,4 раза), а за квартал — Vesta Cross (в 2,1).
Топ-10 новых автомобилей по доле в спросе, Самарская обл., III кв. 2024 г., Авито Авто
|
Марка
|
Модель
|
Доля в спросе
|
Средняя цена, руб.
|
Haval
|
Jolion
|
12,6%
|
2 474 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
7,3%
|
1 053 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Niva Legend
|
6,4%
|
1 015 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
5,7%
|
1 720 000
|
Haval
|
H3
|
3%
|
2 849 000
|
OMODA
|
C5
|
2,6%
|
2 714 000
|
Haval
|
F7
|
2,3%
|
3 068 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Niva Travel
|
2,2%
|
1 314 000
|
Tank
|
300
|
2,2%
|
4 539 000
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta Cross
|
2,1%
|
1 994 000
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