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Страхование Финансы

ВСК Университет получил сразу две престижные премии "ESG Excellence Award — 2024" и "Хрустальная пирамида"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программы обучения в Корпоративном Университете Страхового Дома ВСК стали лауреатами престижных наград за достижения в области управления персоналом и развития человеческого капитала за проекты по развитию молодых талантов и корпоративное обучение года.

ВСК Университет — это важнейший помощник в реализации стратегической задачи Страхового Дома ВСК по развитию собственных ценных кадров.  Премия "ESG Excellence Award — 2024" в номинации "Лучшая практика по развитию молодых талантов" была вручена за проект "Моё будущее сегодня: программа профориентации и развития детей сотрудников". Проект направлен на поддержку и развитие будущих профессионалов — детей сотрудников ВСК. В рамках проекта в течение недельной смены в летнем лагере на базе отдыха ВСК в Переделках дети получают уникальную возможность познакомиться с различными направлениями работы компании: HR, бизнес-развитие, страхование, урегулирование убытков и IT. Кроме того, в рамках стажировки они посещают офисы известных московских компаний, участвуют в спортивных мероприятиях и заводят новые знакомства.

Премия ESG Excellence Award — это почётная награда за проекты в области устойчивого развития и КСО лучшим HR-руководителям, авторам HR-проектов, консультантам и организациям за вклад в развитие HR-менеджмента.

Еще одну премию "Хрустальная пирамида — 2024", одну из самых престижных наград области HR в России и странах СНГ, получил проект "Рекрутинг ИИ: развитие руководителей и команд для широкого внедрения ИИ-инструментов в бизнес" в номинации "Корпоративное обучение". Это проект для руководителей и ключевых сотрудников, которые хотят повысить свою компетентность в масштабировании инструментов искусственного интеллекта в компании и стать лидерами цифровой трансформации.

"ВСК Университет в публичном пространстве чуть больше года и за это время мы реализовали достойные проекты. В фокусе нашего внимания — повышение уровня вовлеченности персонала и развитие технологичных сервисов для сотрудников. Как результат, мы дважды стали лауреатами престижных премий. Приятно, что эксперты признают наши программы обучения одними из лучших в отрасли. Считаю, что это общая победа всей команды", — отметил Александр Анапольский, ректор корпоративного университета Страхового Дома ВСК.

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