Работодатели в Самаре стали на 37% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж

Эксперты "Авито Работы" изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получить бонус в виде процента от продаж в дополнение к окладу.

В III квартале 2024 г. в Самаре таких вакансий стало на 37% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом, средние зарплатные предложения для новых сотрудников на таких позициях составили 76 613 руб. в месяц за полный рабочий день.

Анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы в виде процентов с продаж кандидатам в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится 34,7% всех вакансий с таким форматом мотивации. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 53 643 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая дополнительных бонусов от продаж.

Специалисты сферы продаж занимают второе место списка, составляя 13,2% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы от продаж. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии — около 83 638 руб. в месяц без учета бонусов и премий.

Третью строчку списка занимает сфера общественного питания с долей 8,9% от всех вакансий, предлагающих бонусы от продаж. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 55 995 руб. в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы, если они предлагаются в вакансии.

Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.