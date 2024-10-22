16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа: Тольятти в лидерах по приросту средних зарплатных предложений за год В Отрадном открылся новый "Роснефть-класс" для девятиклассников Половина самарцев готовы обучаться IT-навыкам для работы Авито Работа: высокооплачиваемые вахтовые вакансии с проживанием "Авито Работа" назвала самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в Самаре

Работа и Кадры Общество

Работодатели в Самаре стали на 37% чаще предлагать соискателям бонусы в виде процентов от продаж

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты "Авито Работы" изучили динамику вакансий, в описании которых работодатели указывали возможность получить бонус в виде процента от продаж в дополнение к окладу.

В III квартале 2024 г. в Самаре таких вакансий стало на 37% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом, средние зарплатные предложения для новых сотрудников на таких позициях составили 76 613 руб. в месяц за полный рабочий день.

Анализ данных показал, что работодатели наиболее часто предлагают бонусы в виде процентов с продаж кандидатам в сфере розничной и оптовой торговли. На эту отрасль приходится 34,7% всех вакансий с таким форматом мотивации. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 53 643 руб. в месяц за полный рабочий день, не считая дополнительных бонусов от продаж.
Специалисты сферы продаж занимают второе место списка, составляя 13,2% от общего числа вакансий, подразумевающих бонусы от продаж. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере для новичков в профессии — около 83 638 руб. в месяц без учета бонусов и премий.

Третью строчку списка занимает сфера общественного питания с долей 8,9% от всех вакансий, предлагающих бонусы от продаж. Соискатели в этой области могут рассчитывать в среднем на 55 995 руб. в месяц при полной занятости, а также на дополнительные бонусы, если они предлагаются в вакансии.

Средние зарплатные предложения рассчитываются из значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Гид потребителя

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3