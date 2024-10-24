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Самарцы стали призерами чемпионата России по дзюдо

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сириусе состоялся чемпионат России по дзюдо среди взрослых с участием 530 дзюдоистов из 62 регионов России, в числе которых были 10 спортсменов из Самарской области.

В категории 78+ кг Мария Иванова (ГАУ ДО СО СШОР № 1, ГАУ СО ЦСПССКСО, тренер Ирина Заблудина) вышла в финал и стала серебряным призером, уступив только действующей чемпионке Элис Старцевой из Москвы.

В этой же категории Альфия Дашкина (ГАУ ДО СО СШОР № 1, ГАУ СО ЦСПССКСО, тренер Сергей Герасимов) дошла до полуфинала, где уступила той же Старцевой, и стала бронзовым призером.

Еще одну медаль сборной региона принесла Стефания Власова (ГАУ ДО СО СШОР № 1, ГАУ СО ЦСПССКСО, тренер Сергей Герасимов). Она стала финалисткой в категории 63 кг, но уступила в решающей схватке Камиле Бадуровой из Свердловской области.

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