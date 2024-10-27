Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Стабильная, бесперебойная работа автотранспортного комплекса является одним из условий опережающего развития региональной экономики, повышения качества жизни наших граждан. Каждый день, выходя в рейсы, вы обеспечиваете высокий объем пассажирских и грузовых перевозок и тем самым вносите весомый вклад в укрепление экономического потенциала Самарской области, функционирование объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и торговли", — отметил глава региона.

По словам губернатора, среди важнейших задач, стоящих перед правительством региона, — дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, приведение в нормативное состояние дорожной сети в Самарско-Тольяттинской агломерации, обновление парка подвижного состава.

"В ближайшие пять лет мы выпустим на линию 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов, 225 трамваев. Уверен, принятые решения будут способствовать повышению эффективности вашего труда, созданию комфортных условий для деятельности транспортных предприятий и, в конечном итоге, достижению целей национального развития страны, поставленных президентом России В. В. Путиным, — заявил Вячеслав Федорищев. — Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственное отношение к своим обязанностям, преданность делу. Спасибо ветеранам отрасли, передающим свой богатый опыт и традиции молодым специалистам".

Отдельную благодарность глава региона выразил представителям автотранспортного комплекса, доставляющим гуманитарные грузы в зону СВО.

"Помогая нашим героям, вы приближаете победу! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и безаварийных дорог!", — заключил губернатор.