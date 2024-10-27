Ликвидирован пожар, в известной высотке на ул. Осипенко в Самаре

В воскресенье, 27 октября, в 15:03 в чрезвычайную службу поступила информация о пожаре в доме на ул. Осипенко, 32, известном среди самарцев как "рашпиль", об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели вещи в квартире на 13-м этаже на площади 5 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 40 человек и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 15:33.
В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !