Ликвидирован пожар, в известной высотке на ул. Осипенко в Самаре

В воскресенье, 27 октября, в 15:03 в чрезвычайную службу поступила информация о пожаре в доме на ул. Осипенко, 32, известном среди самарцев как "рашпиль", об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели вещи в квартире на 13-м этаже на площади 5 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 40 человек и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 15:33.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.