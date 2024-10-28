В Самаре на ремонт 3 вагонов метро планируют потратить 221 млн рублей

МП "Самарский метрополитен им. Росовского" подыскивает подрядчика, который выполнит капитально-восстановительный ремонт трех вагонов метрополитена с продлением срока службы.
Начальная цена контракта — 221, 79 млн рублей. Победителя торгов определят после 6 ноября. Работы нужно будет выполнить до 31 июля 2025 года.
В перечень подлежащих капитально-восстановительному ремонту вошли три вагона 1987 года выпуска с пробегом от 2,6 до 2,8 млн км каждый.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.