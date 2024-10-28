В Самаре на ремонт 3 вагонов метро планируют потратить 221 млн рублей

МП "Самарский метрополитен им. Росовского" подыскивает подрядчика, который выполнит капитально-восстановительный ремонт трех вагонов метрополитена с продлением срока службы.

Начальная цена контракта — 221, 79 млн рублей. Победителя торгов определят после 6 ноября. Работы нужно будет выполнить до 31 июля 2025 года.

В перечень подлежащих капитально-восстановительному ремонту вошли три вагона 1987 года выпуска с пробегом от 2,6 до 2,8 млн км каждый.



