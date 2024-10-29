Ночью был ликвидирован крупный пожар на ул. Ульяновской в Самаре

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Во вторник, 29 октября в 1:00 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на ул. Ульяновской, 28 в Ленинском районе. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.