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Экономика и бизнес

Авито Авто: продажи кроссоверов и внедорожников в Самарской области выросли на 25,1% за квартал

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников (SUV) с пробегом в III квартале 2024 года в Самарской области. Оказалось, что в июле–сентябре текущего года продажи выросли на 25,1% по сравнению со II кварталом, а год к году — на 14,9%. Средняя цена1 таких автомобилей в III квартале составила 1 499 000 рублей.

По данным платформы, доля сегмента SUV в общих продажах автомобилей с пробегом в Самарской области составила 25,71%. Лидером по доле в продажах в этом сегменте стала марка ВАЗ (LADA): на нее пришлось 11,85% от всех продаж в регионе. На втором месте — Chevrolet, получившая долю в 8,02%, а на третьем — Toyota с 6,99%. Четвертую строчку по продажам занимает Hyundai: её доля — 6,34%. Замыкает топ-5 марок Nissan, чья доля составила 6,27%.

Самым продаваемым SUV в Самарской области в третьем квартале 2024 года стала 4×4 (Нива), доля которой составила 8,06%. На втором месте — Chevrolet Niva с 6,99%, на третьем — Renault Duster с 3,16%. Четвертую и пятую позиции в рейтинге заняли Kia Sportage и Toyota RAV4: их доли в продажах — 3,15% и 2,95% соответственно. Также в топ-10 вошли Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и ВАЗ (LADA) Niva Travel.

Лидером по темпам прироста за квартал в Самарской области стала Mazda CX-5, которая продемонстрировала прирост продаж на 45,3%. Год к году наиболее позитивную динамику показал ВАЗ (LADA) Niva Travel, чьи продажи выросли на 83,3%.

Топ-5 самых продаваемых SUV с пробегом, Россия, Самарская обл., III квартал 2024 года, Авито Авто

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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