В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Самара — кузница инженерных кадров"

Конференция "Импульс Т1" в Самаре прошла впервые. Ее тема в этом году — "Инженеры больших идей".

Участниками конференции стали ведущие эксперты ИТ-отрасли, представители государства, молодые специалисты и студенты из профильных вузов. Каждый из них мог поучаствовать в хакатоне, дискуссиях, питчинге финалистов, а также послушать выступления экспертов. На мероприятие приехали более 20 спикеров и более 1000 слушателей.

Видением задач, стоящих перед сферой ИТ, поделился Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех: "Дальнейшее развитие цифровой отрасли будут определять технологии искусственного интеллекта. Кроме того, среди перспективных направлений мы выделяем развитие цифровых валют, блокчейна и больших данных. Однако для российских ИТ-компаний по-прежнему актуальна разработка импортозамещающих решений на новом технологическом стеке. При столь амбициозных задачах очень чувствительным становится кадровый вопрос, и его решение, в том числе с помощью высоких технологий, еще один яркий тренд нашего цифрового рынка".

В Холдинге Т1 трудятся около 1000 самарчан, и их число планируется увеличивать.

"Только за 2024 год трудоустроились около 400 сотрудников из Самары, еще около 100 планируем нанять до конца года, — рассказывает Ксения Румбешт, директор по обучению и развитию сотрудников Холдинга Т1. — Самара и Самарская область — одно из стратегических направлений регионального развития для нас. Самара традиционно была кузницей инженерных кадров, это подтверждается тем, что в городе функционирует около 700 промышленных предприятий. Инженерная культура здесь в крови. Для нас это крайне важно. Мы планируем и дальше развивать присутствие и деятельность холдинга в регионе".

Хакатон за 48 часов

27 октября, в первый день "Импульса Т1", прошел хакатон. Заявку на участие в соревновании для разработчиков подали более 350 человек, из которых 200 — самарцы. 40 команд соревновались, выполняя задачи по двум трекам — "DataCraft. Конструктор отчётов по проекту" и "Распознавание банковских документов с рукописным текстом".

Участникам первого необходимо было создать сервис-конструктор, который помогает пользователям понимать состояние и прогресс проектов через настраиваемые отчеты и аналитические панели. Задача участников второго трека — разработать решение, которое распознает рукописный русский текст и машинопечатный текст кириллицы и латиницы.

"ИТ-холдинг Т1 предоставил две технические задачи, они подобраны под развитие наших продуктов и проектов, — рассказывает Роман Агренин, один из организаторов хакатона, ведущий менеджер по работе с ИТ сообществом Холдинга Т1. — Призовой фонд за два трека составляет 600 тысяч рублей. Участники хакатона — преимущественно студенческая аудитория. Поэтому мы очень рады, что удалось собрать ребят в дни активной учебы! Тем более что дополнительно в рамках конференции они смогли послушать доклады и поучаствовать в активностях на нашей площадке. Можем с уверенностью сказать, что мероприятие удалось, явка максимальная".

Разработчики должны были решить задачи хакатона в сжатые сроки. А 28 октября на сцене большого зала инженеров состоялось награждение победителей. В треке "DataCraft. Конструктор отчётов по проекту" первое место заняла команда "Трешка в центре", второе — "BornToCode", а третьими стали программисты из команды "Кабаний Клык".

Победитель трека "Распознавание банковских документов с рукописным текстом" — объединение "baddelo", второе место заняли "AStude", а третью позицию забрали разработчики из "GooddeloTeam".

Обладатели первого места получили сертификат на 150 тыс. рублей, второго — на 100 тыс., третьего — на 50. А участники команд из Самары, которые вошли в первую восьмерку лидеров, получат спортивный разряд по программированию.

"Трешка в центре" — команда-победитель трека "DataCraft", состоящая из трех студенток Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова. "Было сложно, кейс был непонятный и объемный, — делится капитан команды Мария Горшкова. — Но мысль о том, что у нас есть сплоченная команда, спасала. Мы получали на входе большие данные по проекту и должны были разработать сайт так, чтобы любой пользователь мог отрисовать необходимые графики и экспортировать в любой формат для дальнейшей отчетности. Мы сами писали полноценный сайт, который теоретически можно внедрить в любой проект. Я считаю, что ИТ-мир не только для мужчин".

Эпоха "цифры"

Во второй день конференции, 28 октября, помимо торжественного награждения прошли лекции и питч-сессии. Спикеры-профессионалы из ИТ-индустрии рассказали о Prompt Engineering, создании студенческих стартапов, внедрении ИИ в продукт, тенденциях и новых идеях в сфере информационных технологий и многом другом.

Гости "Импульса Т1" могли посетить пленарную дискуссию на тему "Полёт в черную дыру: постоянная трансформация в условиях турбулентности". Внешняя среда компании — совокупность экономических, политических, технологических и социокультурных факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность всей ее работы. Поэтому эксперты отрасли, представители органов власти и сферы образования обсудили, как в 2024 году трансформируются бизнес-стратегии ИТ-компаний и как действовать в периоды турбулентности.

Денис Герасёнков врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, отметил, что цифровизация играет важную роль и для сферы сельского хозяйства. Она позволяет осуществлять качественный мониторинг — все поля в Самарской области оцифрованы с 2009 года. Это позволяет выявлять, например, есть ли карантинные растения на территории. А использование беспилотных летательных аппаратов упрощает процесс защиты растений и посева семян.

Александр Куприянов, директор института Информатики и кибернетики Самарского национального исследовательского университета, отметил значимость развития искусственного интеллекта и цифровизации в сфере образования: "Четвертый год мы набираем студентов на новые, перспективные направления, связанные с изучением искусственного интеллекта, больших данных, дополненной реальности, java-технологий. Именно эти направления сейчас наиболее востребованы среди потребителей наших продуктов. Но основной наш продукт, конечно, — компетентные кадры".

О влиянии цифровизации на бизнес рассказал Александр Одинцов, начальник отдела информационных технологий пивоваренной компании "Балтика". "Балтика — это восемь заводов, офисы продаж в разных городах, региональные склады и десять тысяч сотрудников. Практически каждый из этих десяти тысяч так или иначе работают с информационными сервисами. Продуктами цифровизации пользуются офисные и полевые сотрудники, водители. Любая компания с развитым бизнесом не может работать без высокоразвитой информационной системы, она пронизывает все аспекты работы. Производство, доставка, потребление и дальнейшее отслеживание продукции немыслимо без современных цифровых решений".

Подвел итог пленарной дискуссии Сергей Голицын, руководитель Т1 Искусственный интеллект. "Тяжело отрицать, что мы с вами живем в эпоху цифры. Может быть, она началась еще лет 50 назад, но сейчас она набрала такую скорость, что с каждым годом мы все сильнее ощущаем появление новых и новых технологий. Они требуют от нас изменений, адаптации к вызовам. Мы, как многопрофильный Холдинг Т1, сами пытаемся соответствовать этим вызовам и видим потребности всех наших заказчиков и пытаемся вместе проводить цифровую трансформацию в жизнь", — заверил он.

Завершило конференцию шоу "Вечерние грабли", где топ-менеджеры ИТ-сферы поделились своими рабочими провалами, обменялись опытом и пообщались с коллегами.