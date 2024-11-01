Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер в 1/4 финала турнира категории WTA-250 одержала уверенную победу над представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс - 6:0, 6:7 (4:7), 6:2, пишет championat.com.

Соперницей Шнайдер в матче за выход в финал соревнований в Гонконге станет победительница четвертьфинала между третьей сеяной на турнире канадкой Лейлой Фернандес и Бернардой Пера из США.