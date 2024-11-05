"Ингосстрах" рассказал о самых распространённых травмах

Аналитики компании отмечают, что за текущий год количество страховых случаев, связанных с травмами, составило 1642 инцидента по сравнению с 1874 случаями, произошедшими за аналогичный период в прошлом году.

"Преимущественно за услугами страхования обращаются граждане в возрасте от 35 до 40 лет, на них приходится 17% от общего числа людей, застрахованных от несчастных случаев. Также данный полис активно оформляют молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (15%). Чуть меньше застрахованных в категориях 25-30, 30-35 и от 40 лет", — отметил Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.

Основные причины обращений по полисам страхования — это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья, и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей.

Например, спортсмен получил травму на соревнованиях по мотоспорту. В результате неудачного падения с мотоцикла произошел закрытый перелом нижних конечностей. Иногда возникают нестандартные страховые случаи. Так, во время кормления коровы животное неожиданно уронило человека на землю, а затем ударило рогами и копытами. У пострадавшего врачи диагностировали ушиб головы, а также перелом ребер и левой ключицы.

Впереди россиян ждёт зимний сезон, когда вероятность получения различных травм из-за гололёда возрастает. В это время года полис страхования от несчастных случаев становится полезным инструментом, обеспечивающим финансовую защиту в случае непредвиденных ситуаций.