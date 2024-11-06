Пожар в корпусе Самарского госуниверситета на ул. Потапова, 64 ликвидирован

В среду, 6 ноября, в одиннадцатом часу утра в соцсетях появились посты о пожаре в корпусе Самарского университета на ул. Потапова, 64.
На видео запечатлено большое количество пожарных машин, и множество людей, очевидно, вышедших из здания.
Тем временем в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что сообщение о пожаре в здании на ул. Потапова, 64 поступило к ним в 9:48. На втором этаже в аудитории горело напольное покрытие на площади 5 кв.м. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в 10:18 пожар ликвидирован. На тушение были направлены 82 огнеборца и 25 единиц техники. Данных о пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !