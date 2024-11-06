Пожар в корпусе Самарского госуниверситета на ул. Потапова, 64 ликвидирован

В среду, 6 ноября, в одиннадцатом часу утра в соцсетях появились посты о пожаре в корпусе Самарского университета на ул. Потапова, 64.

На видео запечатлено большое количество пожарных машин, и множество людей, очевидно, вышедших из здания.

Тем временем в ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что сообщение о пожаре в здании на ул. Потапова, 64 поступило к ним в 9:48. На втором этаже в аудитории горело напольное покрытие на площади 5 кв.м. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в 10:18 пожар ликвидирован. На тушение были направлены 82 огнеборца и 25 единиц техники. Данных о пострадавших нет.