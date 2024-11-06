Самарцы попросили отремонтировать "Усадьбу купца Путилова — Санина"

К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились жители дома на ул. Льва Толстого, 14 в Самаре. Они рассказали, что дом является бывшим памятником истории и культуры "Усадьба купца И. Л. Путилова — Санина "Доходный дом". В 2012 г. здание исключили из реестра памятников. В итоге строение теперь рушится. Например, из карниза выпадает кирпич, на фасаде обрушилась штукатурка, а с 2018 г. разрушено два балкона.

Согласно заключению независимой экспертизы от 2023 г., крыша и кровля здания находятся в недопустимом состоянии, фасады в ограниченно-работоспособном состоянии. Как отметила на приеме граждан у Александра Хинштейна глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко, жителям ранее уже рекомендовали не нагружать балконы, чтоб не допустить новых обрушений. Сами жильцы выступают против признания дома аварийным. Поэтому путь один — капремонт.

"Жители многоквартирного дома по улице Льва Толстого, 14 просят ускорить проведение капитального ремонта их дома. Находится он рядом со Старообрядческим храмом. К сожалению, дом, построенный в 50-х годах прошлого века уже начал рушиться, а рядом пешеходная зона, и к храму водят экскурсии. Бесспорно, здание надо приводить в порядок. В 2025 году запланирован ремонт кровли. На приеме сразу проговорили с жителями, районной администрацией и фондом капитального ремонта алгоритм действий, чтобы уже в следующем ремонтном сезоне сделать и фасад здания. Рад, что жители в данном случае заняли активную позицию и даже готовы вложить дополнительные средства на ремонт и привлечь к этому компании, которые располагаются в этом здании", — прокомментировал Александр Хинштейн.

Интересно, что парламентарий отметил: из 14 вопросов, которые рассмотрели на этой неделе во время личного приема граждан — половина касалась проблем старого жилого фонда.