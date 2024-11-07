В Новосемейкино пожарные всю ночь боролись с крупным возгоранием

В четверг ночью, 7 ноября, в 1:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании надворных построек на ул. Попова в селе Новосемейкино в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, всего — 11 человек. Огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 160 кв. м.
"Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но, благодаря слаженным действиям огнеборцев, этого удалось избежать", - отмечается в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать в 4:55.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !