В Новосемейкино пожарные всю ночь боролись с крупным возгоранием

В четверг ночью, 7 ноября, в 1:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании надворных построек на ул. Попова в селе Новосемейкино в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, всего — 11 человек. Огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 160 кв. м.

"Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но, благодаря слаженным действиям огнеборцев, этого удалось избежать", - отмечается в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 4:55.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.