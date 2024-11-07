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Пожары Происшествия

В Новосемейкино пожарные всю ночь боролись с крупным возгоранием

НОВОСЕМЕЙКИНО. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг ночью, 7 ноября, в 1:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании надворных построек на ул. Попова в селе Новосемейкино в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, всего — 11 человек. Огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 160 кв. м.

"Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но, благодаря слаженным действиям огнеборцев, этого удалось избежать", - отмечается в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в 4:55.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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