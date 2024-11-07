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Бандит, который поёт: премьера сериала "Дети перемен" состоится 21 ноября на Wink.ru и START

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Восьмисерийная драма с элементами черного юмора "Дети перемен" (18+) — это тревожная и переломная, но с надеждами на лучшее атмосфера девяностых, яркие и неожиданные образы любимых актеров, а также фирменный почерк режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Премьера сериала состоится 21 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и START. За производство проекта отвечает START при поддержке "НМГ Студии" и телеканала НТВ.

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Новые фото со съемок

Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Новый проект режиссеров и сценаристов Любови Львовой и Сергея Тарамаева ("Фишер", "Черная весна") — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей. Тогда жизнь по понятиям разделяла даже самых близких людей, и брат был готов пойти на брата. В центре сюжета — трое сыновей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, а во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры и авторы сценария:

"Отправной точкой послужило именно наше личное ощущение от этого времени. Поэтому история во многом рассказана от лица людей, которые были затянуты в центрифугу событий, людей, которые, как наша главная героиня, водительница троллейбуса, или как ее средний сын, художник, рисующий афиши для кино, не внедрены в криминальные структуры. Нам было интересно, как они переживали это, как в них отражается время, не только в бандитах".

Виктория Исакова, актриса:

"Надо признаться, я очень люблю учиться чему-то новому, самое интересное, когда роль требует освоить совершенно незнакомую мне профессию. В этом фильме моя героиня — водитель троллейбуса. Мне все говорили, что это легко. Я прекрасно управляюсь с машинами — с любыми уазиками, волгами, советскими москвичами. Трюки на машинах с удовольствием делаю сама. Но троллейбус — это что-то новое. Было очень интересно попробовать".

Герои, которые, как персонаж Славы Копейкина Петр, выбирают путь криминала, также показаны с неожиданной стороны. Стремительная "карьера" в жигалинской банде сочетается в нем со страстным интересом… к оперному пению. Во время съемок актер, как и его герой, посещал занятия вокалом и учился петь настоящие оперные арии.

Слава Копейкин, актер:

"У меня очень легко сочетаются Петр и опера, и вообще любой вид искусства. Человек — существо многогранное. Мне кажется, Петр — не жестокий человек внутри, он просто израненный ребенок, который хотел бы совсем иную жизнь, быть иным человеком, но… вот так сложилось. При этом в нем есть и поэзия эта внутренняя, он даже, возможно, хочет выступать на сцене. Может, если бы он действительно умел хорошо петь, не то что я (смеется), он пошел бы реально куда-нибудь выступать, время бы поменялось, начались бы нулевые… Как раз зачастую самое парадоксальное в жизни — самое возможное".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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