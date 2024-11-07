В Самаре горит ресторан на Вертолетке

В четверг, 7 ноября, в Самаре произошел пожар в Красноглинском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.
Огонь локализовали в 16:42 на площади 15 кв. м. Из здания эвакуировались девять человек. Тушение продолжается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !