Более 50 человек тушили крышу ресторана на Вертолетке в Самаре

Напомним, в четверг, 7 ноября, в 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.
На тушение были направлены 52 человека и 10 единиц техники.
В 17:21 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.
До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 9 человек. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !