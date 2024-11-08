Более 50 человек тушили крышу ресторана на Вертолетке в Самаре

Напомним, в четверг, 7 ноября, в 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.

На тушение были направлены 52 человека и 10 единиц техники.

В 17:21 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 9 человек. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.