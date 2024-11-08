Ночью на трассе под Самарой загорелся прицеп фуры

В пятницу, 8 ноября, в 00:10, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На 46 км трассы А-300 между поселками Ровно-Владимировка и Подъем-Михайловка в движении загорелся прицеп фуры. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № № 128 ПСО № 46. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !