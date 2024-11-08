Ночью на трассе под Самарой загорелся прицеп фуры

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В пятницу, 8 ноября, в 00:10, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"