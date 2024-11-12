Страховой Дом ВСК стал лауреатом двух престижных премий "Выбор потребителей" и "Digital Leaders Retail & Service"

ВСК получил награды за высокое качество продуктов компании и внедрение цифровых проектов в сфере клиентского сервиса.

Страховой Дом ВСК стал победителем юбилейной XV премии "Выбор потребителей-2024" в номинации "Услуги для корпоративных клиентов. Страхование" в категории "Продукты и услуги для бизнеса.B2B".

Эксперты высоко оценили сервис личного кабинета для юридических лиц. ВСК первым на страховом рынке внедрил полноценный сервис дистанционного урегулирования для юридических лиц по каско и ОСАГО. Страховое событие можно оформить через личный кабинет полностью в онлайн режиме и получить возмещение дистанционно без визита в офис. Кроме того, в личном кабинете отражены действующие полисы автострахования с возможностью видеть условия и контролировать своевременное продление периода страхования. А благодаря удобной функциональной ролевой модели можно создавать любое количество пользователей и индивидуально настраивать различные уровни доступов.

Также ВСК стал лауреатом премии "Digital Leaders Retail & Service". Награда вручается за достижения в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в цифровые решения отрасли. Внедрение в ВСК функционала выплаты через Систему Быстрых Платежей (СБП) по ОСАГО признано лучшим сервисом года в категории "Финансы. Страхование". Это решение максимально ускорило процесс получения страховых выплат для клиентов, значительно повысив тем самым уровень их удовлетворенности и доверия к страховым продуктам и услугам компании. Сегодня получить мгновенную выплату при урегулировании страховых случаев по ОСАГО с использованием СБП можно в нескольких регионах страны. В ближайшей перспективе ВСК планирует масштабировать этот сервис, в том числе на другие продукты компании.

"Безусловно, мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку и признание нашей работы. Страховой Дом ВСК формирует такой набор продуктов и сервисов, который составляет ценность для клиента вне зависимости от страхового случая. А если страховое событие все же произошло — мы делаем все, чтобы усилия со стороны клиента и время ожидания выплаты страхового возмещения или ремонта были минимально возможными. И сервисы, которые отметило жюри, способствуют повышению скорости процессов, прозрачности и комфорту взаимодействия с компанией в любое время и в любом месте", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.