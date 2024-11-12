16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественный транспорт Самары оснастят NFC-табличками с QR-кодом В Самарской области стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин В 2025 г. в Самаре отремонтируют проспект Металлургов Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey На Авито Авто теперь можно арендовать автомобиль без залога

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединенной розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли в трейд-ин на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чаще всего сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone.

Интерес самарцев к программе за год также резко возрос: с начала 2024 года число принятых смартфонов стало выше в два раза, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количественно лидируют гаджеты от Samsung с долей 31%. Кроме того, достаточно часто жители региона сдают в трейд-ин телефоны Xiaomi (28% от общего числа).

По стране Samsung второй год подряд остаются лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18%, соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%.

В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.

Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают Galaxy A10 (32 Гбайт), Galaxy A50 (64 Гбайт) и Galaxy A51 (64 Гбайт). У Xiaomi это Redmi 9C NFC (64 Гбайт), Redmi Note 9 (64 Гбайт) и Redmi 9 (64 Гбайт). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 Гбайт), iPhone XR (64 Гбайт) и iPhone 11 (128 Гбайт).

Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (пленка, чехлы и т.д.) для гаджетов.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1