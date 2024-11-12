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Ноутбуки MSI активнее всего продают и покупают на Авито в Самаре

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито проанализировали динамику продаж ноутбуков на платформе в III квартале 2024 года.

Показательно, что за последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились, а объем продаж этой техники увеличился на 9%. При этом продажи устройств в ресейле выросли на 10%.

Руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито Павел Комаров комментирует ситуацию: "Мы вновь видим стабильный рост продаж как в сегменте новых устройств, так и в ресейле. Большую часть рынка сегодня продолжают занимать классические бренды, такие как Apple, ASUS, Lenovo, Acer и HP, но в этом квартале мы также наблюдаем новый тренд: наибольший рост продаж показал тайваньский бренд MSI, что свидетельствует о повышенном интересе к этой марке и её признании пользователями".

Стабильная пятерка лидеров

В пятерку самых популярных брендов в Самаре вошли Apple, ASUS, Lenovo, Acer и HP. На лидера Apple пришлось 19% от общего количества всех проданных ноутбуков на площадке. По сравнению со II кварталом этого года макбуки стали покупать чаще на 11%. Средняя цена нового ноутбука от Apple — 80 000 рублей, а устройства "с рук" — в среднем 40 000 рублей.

Второе место с долей 18% занял Asus. Цена нового устройства этой марки на Авито — 59 000 рублей, в ресейле — 18 000 рублей.

Третье место досталось Lenovo, на продажи этого бренда пришлось 12%. Купить такой новый ноутбук на платформе в среднем можно за 47 000 рублей, а "с рук" — за 21 000 рублей.

За ними следуют ноутбуки Acer с долей 11% от общего числа продаж. Устройства этого бренда в среднем стоят 51 000 рублей в новом состоянии и 19 000 рублей — при покупке "с рук". Замыкают топ-5 устройства HP с долей в 10%. Новые ноутбуки этой марки в среднем стоят 28 000 рублей, а в ресейле — 14 000 рублей.

Рекордсмены по росту продаж

Относительно II квартала этого года наибольший рост продаж (59%) в III квартале показал тайваньский бренд MSI. Новый ноутбук этой марки на Авито можно приобрести в среднем за 63 000 рублей, а "с рук" — за 50 000 рублей. Второе место заняли ноутбуки HONOR, которые покупали на 11% чаще. За ними следует бренд Apple с ростом продаж на 11%.

При этом за последний квартал цены на новые ноутбуки большинства брендов снизились. Значительнее всего упала стоимость моделей Apple — на 7%. На втором месте — MSI со снижением на 4%, на третьем — HUAWEI с падением на 3%.

Средние цены и динамика продаж в регионах

На данный момент самые высокие средние цены на ноутбуки фиксируются в Москве (45 000 рублей). На втором месте — Владивосток (39 000 рублей), на третьем месте идет Казань, где ноутбук можно приобрести примерно за 34 500 рублей. Самые доступные цены на ноутбук можно найти в Смоленске (22 000 рублей) и Ярославле (23 000 рублей), а также в Саратове (24 000 рублей).

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