Молодые политики региона на проекте "Амбассадоры активности" обучились актуальным управленческим технологиям

С 11 по 13 ноября в молодежном центре "Лесная сказка" прошла образовательная смена "Амбассадоры активности. Действие". Для 250 участников от 14 до 35 лет эксперты из Самары, Тольятти и Пензы провели интерактивные лекции по политическим технологиям, обучающие тренинги по лидерству и выстраиванию эффективной работы в команде, а также по применению стратегических подходов к деятельности своих организаций.

Организаторами смены "Амбассадоры активности. Действие" стали Самарское региональное отделение ВОО "Молодая Гвардия Единой России", молодежный парламент при Самарской губернской думе и молодежное правительство Самарской области совместно с Агентством по реализации молодежной политики региона. Этот выезд стал шестым для проекта "Амбассадоры активности", который проводится в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

Участниками смены стали молодые люди, которые ведут активную общественно-политическую деятельность в Самарской области. Выезд проходил по четырем направлениям: "Молодая Гвардия Единой России. Совершенствуя себя, уверенно развиваем страну", "Молодежное правительство. Создаем команду региона сегодня", "Молодежный парламент. Будущее за нами", а также специальный трек "Школьное самоуправление. Сделай лидерство своим стилем жизни", его участниками стали школьники старших классов Самарской области.

"Ежедневно в нашем регионе создается множество возможностей для активной молодежи. Выезд "Амбассадоры активности. Действие" как раз был направлен на обучение членов молодежных политических организаций и совещательных структур. Программа была создана таким образом, чтобы участники глубже поняли механизмы принятия решений и взаимодействия в обществе. Этот выезд дал возможность не только приобрести новые знания, но и применить их, что, безусловно, повысит эффективность работы молодежных организаций в дальнейшем", — рассказал Антон Родионов, руководитель выезда "Амбассадоры активности. Действие", член Координационного Совета всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения.

Эксперты и политические деятели региона провели тренинги, лекции, практические занятия и мастер-классы по основам политтехнологий, лидерству и работе в команде, организации мероприятий, эффективному ведению социальных сетей, ораторскому мастерству. Также для участников прошло обучение по социальному проектированию, на котором обсудили "упаковку" проекта, разобрали процесс генерации проектной идеи и защитили групповые заявки, которые в будущем смогут подать на конкурс Росмолодежь.Гранты.

"Для любой карьеры крайне важно получить максимум знаний на самом первом этапе, чтобы эта база помогала развиваться и двигаться. На смене "Действие" мы получили те самые знания, которые абсолютно точно станут базисом для нашей политической деятельности. А еще на выезде собрались представители Молодежного парламента, Молодежного правительства и Молодой гвардии Единой России, что позволило посмотреть на политическую систему максимально объемно и с разных сторон. Я уверена, что этот опыт и знания позволят мне успешно реализовывать проекты в будущем", — Ирина Алещенко, кандидат на должность молодежного министра науки в Молодежное правительство Самарской области.

На смене "Амбассадоры активности. Действие" участники также обсудили применения стратегических подходов к деятельности своих организаций. Были проанализированы существующие модели и разработаны обновленные стратегии развития.

"Участие в данном проекте — это уникальная возможность для нас, молодых лидеров, погрузиться в мир политических технологий и развития. На смене "Амбассадоры активности. Действие" мы прослушали увлекательные лекции, которые открыли нам глаза на механизмы принятия решений и важность стратегического мышления в нашей деятельности. Эти знания не только обогатили наш опыт, но и вдохновили на дальнейшие действия. Обучающие тренинги по лидерству стали настоящим открытием для меня. Мы не просто слушали теорию, но и активно участвовали в практических упражнениях, которые помогли нам развить навыки эффективного управления командой. Я понял, как важно быть не только лидером, но и командным игроком, способным поддержать других", — рассказал Нюхов Иван, секретарь общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе.