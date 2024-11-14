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Молодежная политика Общество

Молодые политики региона на проекте "Амбассадоры активности" обучились актуальным управленческим технологиям

КИНЕЛЬ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 13 ноября в молодежном центре "Лесная сказка" прошла образовательная смена "Амбассадоры активности. Действие". Для 250 участников от 14 до 35 лет эксперты из Самары, Тольятти и Пензы провели интерактивные лекции по политическим технологиям, обучающие тренинги по лидерству и выстраиванию эффективной работы в команде, а также по применению стратегических подходов к деятельности своих организаций.

Фото: пресс-служба проекта "Амбассадоры активности"

Организаторами смены "Амбассадоры активности. Действие" стали Самарское региональное отделение ВОО "Молодая Гвардия Единой России", молодежный парламент при Самарской губернской думе и молодежное правительство Самарской области совместно с Агентством по реализации молодежной политики региона. Этот выезд стал шестым для проекта "Амбассадоры активности", который проводится в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

Участниками смены стали молодые люди, которые ведут активную общественно-политическую деятельность в Самарской области. Выезд проходил по четырем направлениям: "Молодая Гвардия Единой России. Совершенствуя себя, уверенно развиваем страну", "Молодежное правительство. Создаем команду региона сегодня", "Молодежный парламент. Будущее за нами", а также специальный трек "Школьное самоуправление. Сделай лидерство своим стилем жизни", его участниками стали школьники старших классов Самарской области.

"Ежедневно в нашем регионе создается множество возможностей для активной молодежи. Выезд "Амбассадоры активности. Действие" как раз был направлен на обучение членов молодежных политических организаций и совещательных структур. Программа была создана таким образом, чтобы участники глубже поняли механизмы принятия решений и взаимодействия в обществе. Этот выезд дал возможность не только приобрести новые знания, но и применить их, что, безусловно, повысит эффективность работы молодежных организаций в дальнейшем", — рассказал Антон Родионов, руководитель выезда "Амбассадоры активности. Действие", член Координационного Совета всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения.

Эксперты и политические деятели региона провели тренинги, лекции, практические занятия и мастер-классы по основам политтехнологий, лидерству и работе в команде, организации мероприятий, эффективному ведению социальных сетей, ораторскому мастерству. Также для участников прошло обучение по социальному проектированию, на котором обсудили "упаковку" проекта, разобрали процесс генерации проектной идеи и защитили групповые заявки, которые в будущем смогут подать на конкурс Росмолодежь.Гранты.

"Для любой карьеры крайне важно получить максимум знаний на самом первом этапе, чтобы эта база помогала развиваться и двигаться. На смене "Действие" мы получили те самые знания, которые абсолютно точно станут базисом для нашей политической деятельности. А еще на выезде собрались представители Молодежного парламента, Молодежного правительства и Молодой гвардии Единой России, что позволило посмотреть на политическую систему максимально объемно и с разных сторон. Я уверена, что этот опыт и знания позволят мне успешно реализовывать проекты в будущем", — Ирина Алещенко, кандидат на должность молодежного министра науки в Молодежное правительство Самарской области.

На смене "Амбассадоры активности. Действие" участники также обсудили применения стратегических подходов к деятельности своих организаций. Были проанализированы существующие модели и разработаны обновленные стратегии развития.

"Участие в данном проекте — это уникальная возможность для нас, молодых лидеров, погрузиться в мир политических технологий и развития. На смене "Амбассадоры активности. Действие" мы прослушали увлекательные лекции, которые открыли нам глаза на механизмы принятия решений и важность стратегического мышления в нашей деятельности. Эти знания не только обогатили наш опыт, но и вдохновили на дальнейшие действия. Обучающие тренинги по лидерству стали настоящим открытием для меня. Мы не просто слушали теорию, но и активно участвовали в практических упражнениях, которые помогли нам развить навыки эффективного управления командой. Я понял, как важно быть не только лидером, но и командным игроком, способным поддержать других", — рассказал Нюхов Иван, секретарь общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе.

Школа молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодежной политики Самарской области и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение". Партнерами проекта выступают региональное отделение "Движения Первых" Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; молодежный совет Федерации профсоюзов Самарской области; самарское региональное отделение "Российские студенческие отряды".
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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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