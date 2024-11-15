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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев сделал экс-омбудсмена своим советником

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ольга Гальцова завершила работу на посту уполномоченного по правам человека в Самарской области. Она станет советником губернатора Вячеслава Федорищев по работе с общественными организаторами. Об этом глава региона объявил на заседании губдумы в пятницу, 15 ноября.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Самарской области

Ольга Гальцова работала в госорганах с советских времен: сначала в аппарате Самарского районного исполкома и Куйбышевском горсовете народных депутатов. В 1990-х годах получила должность замначальника отдела юстиции администрации Самарской области. Затем возглавил Самарскую областную регистрационную палату. С 2007 по 2011 г. была депутатом Госдумы.

На пост уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгу Гальцову назначили в 2014 году. Она занимала должность на протяжении 10 лет.

Новым омбудсменом стала Елена Лапушкина, которая до сегодняшнего дня была мэром Самары.

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