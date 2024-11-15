Вячеслав Федорищев сделал экс-омбудсмена своим советником

Ольга Гальцова завершила работу на посту уполномоченного по правам человека в Самарской области. Она станет советником губернатора Вячеслава Федорищев по работе с общественными организаторами. Об этом глава региона объявил на заседании губдумы в пятницу, 15 ноября.
Ольга Гальцова работала в госорганах с советских времен: сначала в аппарате Самарского районного исполкома и Куйбышевском горсовете народных депутатов. В 1990-х годах получила должность замначальника отдела юстиции администрации Самарской области. Затем возглавил Самарскую областную регистрационную палату. С 2007 по 2011 г. была депутатом Госдумы.
На пост уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольгу Гальцову назначили в 2014 году. Она занимала должность на протяжении 10 лет.
Новым омбудсменом стала Елена Лапушкина, которая до сегодняшнего дня была мэром Самары.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...