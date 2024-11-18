Крупный пожар в Кировском районе Самары тушили 47 человек

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В понедельник, 18 ноября, в 6:01 на ул. Ставропольской, 177 в Кировском районе Самары загорелось неэксплуатируемое строение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области