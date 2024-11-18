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Пожары Происшествия

Крупный пожар в Кировском районе Самары тушили 47 человек

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, в 6:01 на ул. Ставропольской, 177 в Кировском районе Самары загорелось неэксплуатируемое строение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар охватил территорию в 150 кв. метров. В 7:33 пламя удалось ликвидировать.

В ГУ МЧС отметили, что обошлось без пострадавших.

"Для тушения пожара привлекались 47 специалистов и 11 единиц техники", — рассказали спасатели.

По словам очевидцев, на время работ перекрывалась ул. Ставропольская в районе пересечения с ул. Советской.

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