Крупный пожар в Кировском районе Самары тушили 47 человек

В понедельник, 18 ноября, в 6:01 на ул. Ставропольской, 177 в Кировском районе Самары загорелось неэксплуатируемое строение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар охватил территорию в 150 кв. метров. В 7:33 пламя удалось ликвидировать.
В ГУ МЧС отметили, что обошлось без пострадавших.
"Для тушения пожара привлекались 47 специалистов и 11 единиц техники", — рассказали спасатели.
По словам очевидцев, на время работ перекрывалась ул. Ставропольская в районе пересечения с ул. Советской.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !