Самарский минпром возглавил Денис Гурков

Врио министра промышленности и торговли Самарской области назначен Денис Гурков, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Карелии. Его представил в понедельник, 18 ноября, представил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании правительства.

По данным "Волга Ньюс", назначение состоялось 14 ноября.

В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. "Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем", - написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в "Вконтакте".

До переезда в Карелию Денис Гурков работал в Башкирии - директором в ряде частных компаний, а затем заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций.

Предшественник Гуркова в самарском минпроме - Олег Волков - был отправлен в отставку 5 ноября.