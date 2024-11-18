16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Администрацию губернатора возглавит Дмитрий Яковлев Самарский минпром возглавил Денис Гурков Самарская область до 2026 г. откажется от новых концессий Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники "Время действовать, а не рассуждать": Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской губернской думы

Губернатор Власть и политика

Самарский минпром возглавил Денис Гурков

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 222
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио министра промышленности и торговли Самарской области назначен Денис Гурков, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Карелии. Его представил в понедельник, 18 ноября, представил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании правительства.

Фото: Минпромторг Республики Карелия

По данным "Волга Ньюс", назначение состоялось 14 ноября.

В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. "Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем", - написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в "Вконтакте".

До переезда в Карелию Денис Гурков работал в Башкирии - директором в ряде частных компаний, а затем заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций.

Предшественник Гуркова в самарском минпроме - Олег Волков - был отправлен в отставку 5 ноября.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1