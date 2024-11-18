Самарский минпром возглавил Денис Гурков

Врио министра промышленности и торговли Самарской области назначен Денис Гурков, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Карелии. Его представил в понедельник, 18 ноября, представил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании правительства.
По данным "Волга Ньюс", назначение состоялось 14 ноября.
В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. "Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем", - написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в "Вконтакте".
До переезда в Карелию Денис Гурков работал в Башкирии - директором в ряде частных компаний, а затем заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций.
Предшественник Гуркова в самарском минпроме - Олег Волков - был отправлен в отставку 5 ноября.
Последние комментарии
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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
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Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!