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Пожары Происшествия

В Самаре перекрывали улицу Куйбышева из-за пожара в заброшенном доме

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в 7:00 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Куйбышева, 41.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Как уточнили спасатели, горело неэксплуатируемое строение на площади 20 кв. метров. В 7:29 пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

"Для тушения пожара привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники", - рассказали в МЧС.

По словам очевидцев, улицу Куйбышева временно перекрывали - на участке от ул. Пионерской до ул. Комсомольской.

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