В Самаре перекрывали улицу Куйбышева из-за пожара в заброшенном доме

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Во вторник, 19 ноября, в 7:00 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Куйбышева, 41.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области