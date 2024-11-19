В Самаре перекрывали улицу Куйбышева из-за пожара в заброшенном доме

Во вторник, 19 ноября, в 7:00 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Куйбышева, 41.
Как уточнили спасатели, горело неэксплуатируемое строение на площади 20 кв. метров. В 7:29 пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
"Для тушения пожара привлекались 22 специалиста и 4 единицы техники", - рассказали в МЧС.
По словам очевидцев, улицу Куйбышева временно перекрывали - на участке от ул. Пионерской до ул. Комсомольской.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !