В Самаре может появиться местный авиаперевозчик

В Самаре идут переговоры о создании местного авиаперевозчика. Об этом "КП-Самара" рассказал директор аэропорта "Курумоч" Михаил Берман.

"Мы в этом направлении работаем, переговоры ведутся", — рассказал руководитель самарского аэропорта, но признался, что вопрос этот простым не назовешь.

Михаил Берман признался, что появление местной авиакомпании было бы плюсом, а любой аэропорт хотел бы, чтобы у него базировался собственный перевозчик. Но на каком этапе находятся переговоры по созданию самарской авиакомпании, неизвестно.

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