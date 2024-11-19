В Самаре может появиться местный авиаперевозчик

В Самаре идут переговоры о создании местного авиаперевозчика. Об этом "КП-Самара" рассказал директор аэропорта "Курумоч" Михаил Берман.
"Мы в этом направлении работаем, переговоры ведутся", — рассказал руководитель самарского аэропорта, но признался, что вопрос этот простым не назовешь.
Михаил Берман признался, что появление местной авиакомпании было бы плюсом, а любой аэропорт хотел бы, чтобы у него базировался собственный перевозчик. Но на каком этапе находятся переговоры по созданию самарской авиакомпании, неизвестно.
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Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.