Более 20 человек тушили горевший частный дом в Отрадном

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В четверг, 21 ноября, в 13:07, загорелся частный дом на ул. Южной, 4 в Отрадном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.