Клиенты Т2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией по выгодной цене в "Чижике"

T2, российский оператор мобильной связи, стал партнером сети магазинов "Чижик" от X5 Group. Компания первой на рынке мобильной связи запустила продажи SIM-карт по выгодной цене в торговых точках этого ретейлера. Активация номера будет происходить удаленно, без участия продавца. Такой подход позволяет новым клиентам подключать SIM-карту в удобное время по пути следования.
Т2 развивает дистрибуцию SIM-карт с саморегистрацией в крупнейших сетях FMCG. Специально для покупателей сети магазинов "Чижик" оператор снизил стоимость приобретения SIM-карт — баланс номера после покупки в три раза превышает цену на полке. Так, новые абоненты смогут приобрести карту за 49 рублей, при этом баланс составит 150 рублей.
"Чижик" — это магазин для покупок "по-умному", который предлагает своим клиентам продукты и товары с лучшим соотношением цены и качества. Сотрудничество с T2 логично поддерживает рациональный подход к покупкам.
На данный момент Т2 — первый и единственный оператор, представленный в сети. Регистрация SIM-карты, приобретенной в магазинах партнера, происходит самостоятельно. Плюс саморегистрации заключается в удобстве для пользователя: новому клиенту не нужно искать салон связи Т2, а достаточно в комфортное время подтвердить персональные данные. Затем абонент может выбрать оптимальный для себя тарифный план в мобильном приложении оператора или на сайте Т2. Тарифы при саморегистрации не отличаются от набора предложений, подключаемых в торговой точке.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.