Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции "День донора"

Сотрудники дочернего банка Ростеха приняли активное участие в акции "День донора". Кровь сдали несколько десятков добровольцев по всей стране. Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы добровольного донорства, проводимой в партнерстве с Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

В этот раз к мероприятию присоединились сотрудники банка из Москвы, Воронежа, Новосибирска, Перми и других регионов страны. В столице акция проходила на базе городской клинической больницы № 52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства России, в регионах — в местных учреждениях службы крови.

НОВИКОМ участвует в акции "День донора" с 2013 года. Некоторые добровольцы уже совершили более 20 донаций. По словам сотрудников банка Ростеха, донорство объединяет коллектив желанием помогать нуждающимся, ведь кровь одного добровольца может спасти четырех человек. В свою очередь, НОВИКОМ поощряет участие в акции, предоставляя бесплатный трансфер и помощь в организации.

Перед донацией все участники обязательно сдают анализ крови и проходят осмотр у терапевта. К процедуре допускаются только абсолютно здоровые люди.

"Социальная политика банка НОВИКОМ нацелена на реальную поддержку людей. Как говорится, не словом, а делом. Наши коллеги продолжают это доказывать, регулярно участвуя в благотворительных акциях. Каждый год в НОВИКОМе растет число доноров, и мы этим искренне гордимся", — отметила директор Департамента по работе с персоналом банка НОВИКОМ Елена Кузьмакова.