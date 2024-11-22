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Власть и политика

Андрей Набиев: "Губернатор готов решать проблемы, которые не решались годами"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев презентовал долгосрочную программу развития "Самара-450" и предложил начать работу над новыми региональными проектами. Запуск масштабной региональной инициативы к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 г., включает работу над девятью новыми партийными проектами, которые будут реализованы на территории всего региона. Инициативы прокомментировал депутат Думы Тольятти Андрей Набиев.

"Программа "Самара 450" показывает направления развития региона. Каждое из этих направлений актуально и соответствует целям программы социально-экономического развития области. В первую очередь, это, конечно же, поддержка военнослужащих — участников СВО, помощи их семьям", — отметил депутат. 

Первый проект будет антикоррупционным, второй — о ресурсах региона, третий будет касаться наведения порядка в сфере ритуальных услуг и воинских захоронений. Будут проекты, посвященные развитию экономики, науки, спорта, туризма, работе по устранению недостроев и вводу их в эксплуатацию. Проект про патриотическое воспитание, про поддержку участников СВО и членов их семей получил пилотное название "Вторая", в честь 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

"В программе заявлена работа на долгосрочную перспективу. И это свидетельствует о том, что губернатор готов решать проблемы, которые не решались годами. Их невозможно решить сразу, в один момент. Чтобы жители увидели изменения, должна быть проделана большая, продолжительная работа. Для этого у нас есть 12 лет, чтобы показать совместную работу как членов партии, регионального правительства, так и жителей Самарской области. Я вижу точки роста для себя, возможность внести свой вклад в развитие региона в таких направлениях поддержка военнослужащих в зоне специальной военной операции, помощь их семьям. Конечно же, спорт — как человек, который раньше занимался профессиональным спортом, готов поддерживать и развивать массовый, детский спорт в Тольятти. Очень важные направления для нашего региона — экономика, туризм.

Антикоррупционный проект, который инициировал губернатор, очень нужный и правильный. Уверен, его реализация поможет повысить уровень доверия к членам партии, к депутатам", — отметил Набиев.

Еще одна важная инициатива была предложена главой Самарской области  на заседании Самарской губернской думы — институт кураторства ветеранами СВО над чиновниками и депутатами. 

"Ребятам, которые встали на защиту родину, есть что сказать и подсказать представителям власти, подтолкнуть, мотивировать на те или иные действия, которые необходимы для развития нашего региона, важны для улучшения качества жизни людей.

Это большая командная работа. Наши военнослужащие защищают нас там, в зоне СВО, а мы должны помочь им и защитить их и их семьи здесь. В первую очередь услышать каждое пожелание семьи солдата СВО — это сейчас очень важно", — подчеркнул Андрей Набиев.

Прокомментировал депутат обновление и усиление исполкома партии. "В этих людях губернатор видит точку опоры, развитие нашего региона, партии. А мы будем помогать в достижении целей новой программы. Также на мой взгляд, важно, что губернатор предложил курировать обновления в областном исполкоме депутату Госдумы Александру Евсеевичу Хинштейну. Я уверен, что эта связка исполкома и депутата Госдумы обеспечит качественную работу", — заключил Андрей Набиев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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