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Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев предложил главе Жигулевска Илье Сухих возглавить Тольятти

ЖИГУЛЕВСК. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Ильей Сухих, на которой предложил главе Жигулевска перейти на работу в администрацию Тольятти.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как отметил руководитель области, региональным правительством завершен анализ эффективности глав муниципальных образований, в рамках которого оценивались не только ежегодные объективные показатели, но и вовлеченность глав городов и районов в процессы, активность в общении с жителями и решении их насущных проблем.

"Ваша работа в Жигулевске находится на высоких позициях, — подчеркнул губернатор. — Я был с вами на встрече с жителями и видел, как вы знаете буквально каждый дом, каждую улицу, спокойно и доходчиво поясняете логику, с которой проводятся изменения, и видел, как жители относятся к вам — по-настоящему, как к главе, который умеет решать проблемы. Поэтому, зная, что три года хоть и небольшой срок, но вы уже результат показали, причем очень достойный, я бы хотел вам предложить поработать в Тольятти".

Вячеслав Федорищев акцентировал, что Тольятти — легендарный во всех смыслах город, и его жители — сильные люди, которые всегда вносили значительный вклад в развитие различных отраслей. Безусловно, легендой Автограда является АвтоВАЗ, также в муниципалитете активно развивается и беспилотная отрасль. Кроме того, здесь живут замечательные спортсмены, среди которых — хоккейный клуб "Лада".
Глава региона выразил уверенность, что для успешного развития города потребуется поддержка со стороны депутатского корпуса и жителей.

"Мне очень приятно работать в вашей команде, работать под вашим управлением. И, безусловно, я сделаю максимум для того, чтобы оправдать ваше доверие и, конечно же, сделать все, чтобы оправдать доверие жителей города Тольятти", — сказал Илья Сухих.

До конца года парламентарии Думы Тольятти выберут главу Автограда.

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