Губернатор Вячеслав Федорищев предложил главе Жигулевска Илье Сухих возглавить Тольятти

В четверг, 21 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Ильей Сухих, на которой предложил главе Жигулевска перейти на работу в администрацию Тольятти.
Как отметил руководитель области, региональным правительством завершен анализ эффективности глав муниципальных образований, в рамках которого оценивались не только ежегодные объективные показатели, но и вовлеченность глав городов и районов в процессы, активность в общении с жителями и решении их насущных проблем.
"Ваша работа в Жигулевске находится на высоких позициях, — подчеркнул губернатор. — Я был с вами на встрече с жителями и видел, как вы знаете буквально каждый дом, каждую улицу, спокойно и доходчиво поясняете логику, с которой проводятся изменения, и видел, как жители относятся к вам — по-настоящему, как к главе, который умеет решать проблемы. Поэтому, зная, что три года хоть и небольшой срок, но вы уже результат показали, причем очень достойный, я бы хотел вам предложить поработать в Тольятти".
Вячеслав Федорищев акцентировал, что Тольятти — легендарный во всех смыслах город, и его жители — сильные люди, которые всегда вносили значительный вклад в развитие различных отраслей. Безусловно, легендой Автограда является АвтоВАЗ, также в муниципалитете активно развивается и беспилотная отрасль. Кроме того, здесь живут замечательные спортсмены, среди которых — хоккейный клуб "Лада".
Глава региона выразил уверенность, что для успешного развития города потребуется поддержка со стороны депутатского корпуса и жителей.
"Мне очень приятно работать в вашей команде, работать под вашим управлением. И, безусловно, я сделаю максимум для того, чтобы оправдать ваше доверие и, конечно же, сделать все, чтобы оправдать доверие жителей города Тольятти", — сказал Илья Сухих.
До конца года парламентарии Думы Тольятти выберут главу Автограда.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!