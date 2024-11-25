Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность ГОУП "Мурманскводоканал"

Мурманский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по ОСОПО ГОУП "Мурманскводоканал".
Срок страхования — до октября 2025 года. Стоимость контракта составила около 200 тысяч рублей.
Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.
ГОУП "Мурманскводоканал" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров, включая страхование опасных объектов.
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" — организация, основным видом деятельности которой является забор, очистка и распределение воды. Дополнительно "Мурманскводоканал" занимается передачей электроэнергии и технологичным присоединением к распределительным электросетям, торговлей электроэнергией, производством, передачей и распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая