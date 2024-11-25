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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность ГОУП "Мурманскводоканал"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мурманский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по ОСОПО ГОУП "Мурманскводоканал".

Срок страхования — до октября 2025 года. Стоимость контракта составила около 200 тысяч рублей.

Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

ГОУП "Мурманскводоканал" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров, включая страхование опасных объектов.

Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал" — организация, основным видом деятельности которой является забор, очистка и распределение воды. Дополнительно "Мурманскводоканал" занимается передачей электроэнергии и технологичным присоединением к распределительным электросетям, торговлей электроэнергией, производством, передачей и распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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