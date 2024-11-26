Из горящего расселенного дома в центре Самары удалось спасти человека

В понедельник, 25 ноября, в 21:34 на ул. Чкалова, 30 в Ленинском районе Самары загорелся расселенный двухэтажный дом, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
К моменту прибытия огнеборцев горел второй этаж здания с переходом огня на крышу. Площадь пожара составила 100 кв. м.
На тушение были направлены 40 огнеборцев и 13 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 22:13, а в 22:46 было ликвидировано открытое горение.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 55-летний мужчина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !