Из горящего расселенного дома в центре Самары удалось спасти человека

В понедельник, 25 ноября, в 21:34 на ул. Чкалова, 30 в Ленинском районе Самары загорелся расселенный двухэтажный дом, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев горел второй этаж здания с переходом огня на крышу. Площадь пожара составила 100 кв. м.

На тушение были направлены 40 огнеборцев и 13 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 22:13, а в 22:46 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 55-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.