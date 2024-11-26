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Общество

В Южном городе появился свой полицейский участок

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось торжественное открытие нового участкового пункта полиции. Он расположится в микрорайоне Южный город. Участковые уполномоченные полиции ведут прием граждан по адресу: ул. Южное шоссе, 9, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

 В церемонии открытия участвовали начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин, исполняющий обязанности Главы городского округа Иван Носков, председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и личный состав отдела полиции по Куйбышевскому району.

 

"В настоящий момент в участковом пункте организованы максимально комфортные для населения условия. Обеспечено наличие просторных помещений с достаточным количеством посадочных мест для ожидания приема. Для удобства маломобильной категории граждан пункт полиции оборудован подъемником", — отметил полковник полиции Дмитрий Урюпин.

По словам полковника, открытие нового опорного пункта полиции на территории микрорайона поспособствует "созданию комфортных условий для приема граждан, а также повышению эффективности взаимодействия участковых уполномоченных полиции и местных жителей".

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