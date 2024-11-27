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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Дистанционный сервис Т2 получил две награды на Reforum Awards

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, получил две награды на международном форуме развития человека, команд и технологий будущего Reforum Awards. Команда дистанционного сервиса T2 впервые приняла участие и выиграла в двух номинациях с проектами, направленными на рост удовлетворенности сотрудников и решение проблемы дефицита кадров.

Фото: предоставлено T2

Департамент дистанционного сервиса реализовал проект "Эффективная система мотивации персонала" и получил за него награду в номинации "Корпоративная система мотивации года". Основной задачей стало создание привлекательных условий труда для удержания действующих сотрудников и привлечения новых талантов в компанию. Ключевой инструмент для выявления потребностей — опрос вовлеченности. Он позволяет проанализировать потребности команд дистанционного сервиса, определить зоны роста и разработать план действий.

Важным элементом системы мотивации стало внедрение программы "Конструктор льгот". Каждый работник может гибко настроить свой социальный пакет: получить компенсацию затрат на спорт или изучение иностранных языков, пройти профилактические чекапы, расширить план ДМС.

Кроме того, компания уделяет внимание регулярному признанию достижений сотрудников. Оператор проводит для сотрудников Distant Service Awards, что способствует укреплению корпоративного духа.

Второй проект "Дистанционный сервис T2 — работа и условия для любого возраста" получил награду в номинации "Бренд работодателя года". Он направлен на решение проблемы дефицита кадров на рынке. В дистанционном сервисе на основе теории поколений разработали программу найма, обучения и адаптации сотрудников старше 50 лет. Программа включает индивидуальный план обучения ПК и сопровождение равновозрастного наставника в онлайне. Специалистов старшего поколения высоко ценят в T2 за свой опыт и внимание к деталям. Доля сотрудников дистанционного сервиса старше 50 лет составляет 13%, а уровень их вовлеченности превышает 90%. При этом ни обучение, ни адаптация не увеличили затраты компании.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису T2:

"T2 является лидером по NPS на рынке телекома. Благополучие клиента и сотрудника неразрывно связаны — за высокой оценкой абонента стоит большая работа с людьми, командой, рекрутментом, вовлеченностью, удержанием. Награды на Reforum Awards говорят о том, что мы выбрали правильный курс. В 2024 году рост клиентской удовлетворенности составил 6 п. п., на 15 п. п. выросла доступность службы поддержки. Это значит, что путь нашего клиента стал проще, а T2 подтвердила свой статус надежного оператора, когда вовремя отреагировала на ситуацию на рынке труда и удержала высокое качество клиентского сервиса".

Форум проходит с 2012 года, традиционно в нем принимают участие технологичные корпорации с обширной экспертизой в области применения инновационных решений.

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Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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