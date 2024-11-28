Хоккеисты "Лады" на выезде обыграли "Северсталь"

В среду, 27 ноября, в Череповце состоялся матч между тольяттинской "Ладой" и ХК "Северсталь". По итогам игры счет составил 0:3 в пользу гостей льда. Таким образом, "Лада" одержала первую победу под руководством Павла Зубова, ныне являющегося и.о. главного тренера хоккейного клуба.

После обидного поражения в Сочи тренерский штаб "автозаводцев" совершил по одной замене в каждой из линий — к выездному матчу с "Северсталью" в состав вернулись выздоровевшие вратарь Владислав Подъяпольский и нападающий Рафаэль Бикмуллин, а также защитник Карим Вафин. На скамейку запасных переместился Александр Трушков, а Денис Баранцев и Артем Иванюженков вовсе оказались вне заявки на игру.

Несмотря на очень активное начало поединка со стороны череповчан, счет открыли хоккеисты "Лады" — Остап Сафин легким движением клюшки на пятаке превратил в гол наброс Владислава Семина от ближнего борта. Правда, тренеры "Северстали" тут же взяли челлендж на положение "вне игры", но судьи очень быстро все посмотрели, ничего криминального не увидели и взятие ворот не отменили. 0:1. Далее волжане дважды безрезультативно сыграли в большинстве и под занавес первого периода выстояли в меньшинстве. Владислав Подъяпольский в своих владениях действовал крайне надежно и помог "автозаводцам" удержать минимальное преимущество.

На старте второй трети тольяттинский коллектив удвоил отрыв. Рафаэль Бикмуллин здорово сработал на подборе после дальнего броска Магомеда Шараканова и с неудобной руки добил шайбу в цель — 0:2. Повторить аналогичный фокус "Лада" сумела в дебюте третьего игрового отрезка, когда Никита Михайлов хлестким выстрелом с ползоны реализовал лишнего — 0:3. И дальше волжане старательно оберегали комфортное преимущество, хотя все складывалось не так гладко. На 48-й минуте "Северсталь" все-таки пробила Владислава Подъяпольского, однако гол был отменен после успешного челленджа тренерского штаба волжан на высоко поднятую клюшку у одного из череповчан в момент результативной атаки. В оставшееся время "автозаводцы" сдержали атакующий натиск соперника и прервали затянувшуюся серию неудач. Итог — 3:0, а Владислав Подъяпольский оформил свой третий в сезоне "сухарь", отразив 44 броска в створ.

Теперь "Лада" отправляется в Мытищи и 29 ноября встретится с "Куньлунем".

И. о. главного тренера "Лады" поздравил команду с победой: "Долго к ней (победе, - прим. ред.) шли, шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа, хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. С ребятами пообщались хорошо на собрании и сделали упор на дисциплину. Немножко сегодня она хворала в некоторых моментах, но мы должны дисциплинированно играть. Это касается смен, это касается удалений, это касается прохождения определенных зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга и, самое главное, не боялись бы делать какие-то нестандартные ходы. Команда очень довольна, рад за Влада Подъяпольского. После такой непродолжительной болезни он хорошо вошел в игру и держал ее. Для него эта игра была принципиальной. Всех болельщиков — с победой. Летим в Мытищи".