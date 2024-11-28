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Но они такие милые: премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink.ru все ближе "Плакса" продолжает борьбу за счастье и свои песни — премьера нового сезона сериала состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru В Сбере начали разрабатывать платформу для эффективной работы исследователей с искусственным интеллектом "Высшая передача" Авито Авто: доля новых китайских авто на рынке составляет 68% Вера пришла на помощь: начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"

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Но они такие милые: премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink.ru все ближе

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера восьмисерийного драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится в январе 2025 года, а пока создатели представляют первый тизер истории о любви девушки из богатой семьи и простого провинциального парня. Композитором проекта и автором песен стал Женя Трофимов — новая звезда музыкальной сцены, фронтмен группы "Комната культуры", которую уже успели назвать открытием года.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик ("Хор"), Сергей Городничий ("Цикады"), Ирина Паутова ("Нулевой пациент"), Евгений Коряковский ("ГДР") и Владимир Стержаков ("Молодежка"). Режиссер проекта — Александр Карпиловский ("Модный синдикат").

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). За производство отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

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Фото со съемок

(Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

Сергей Городничий, актер:

"Я давно хотел сыграть в проекте, где отношения выходят на первый план, где парень с девушкой пытаются найти общий язык и компромиссы, вступают в борьбу противоположностей и характеров, как и получилось в "Ландышах". Мой персонаж Леха более патриархального склада, в то время как Кате важна свобода. Было интересно порассуждать на эту тему и попытаться найти ответ".

В сериале много музыкальных сцен и прозвучит 45 песен. Актриса Ника Здорик поет голосом певицы и блогера, участницы шоу "Голос" Анастасии Белявской, а Сергей Городничий — голосом Жени Трофимова. Для драмеди Трофимов написал пять композиций, включая главный саундтрек — "Вторая весна".

Женя Трофимов, композитор, лидер группы "Комната культуры":

"Для меня это сериал о настоящей любви, о том, что любовь бывает разной. Все эти противоречия, любовные перипетии героев мы постарались отразить и в музыке сериала, подчеркнуть динамику этой истории, характеры персонажей. Я впервые озвучивал героя сериала и в целом выступал в роли композитора, и это был хороший опыт".

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Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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