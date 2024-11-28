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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Полесье"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Смоленский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО и каско весь автопарк ООО "Полесье".

Весь автопарк предприятия — а это более 100 транспортных средств — теперь находится под защитой ВСК.

В программу страхования входит возмещение ущерба по правилам комбинированного страхования автотранспортных средств.

ООО "Полесье" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров.

ООО "Полесье" — производитель высококачественных пластмассовых игрушек. При производстве фабрика использует только сертифицированное сырье и красители, пригодные к контакту с пищевыми продуктами. Парк современного оборудования позволяет в ограниченный срок выпускать необходимое количество продукции и постоянно поддерживать в наличии более 4 тысяч наименований игрушек.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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