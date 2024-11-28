Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Полесье"

Смоленский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО и каско весь автопарк ООО "Полесье".

Весь автопарк предприятия — а это более 100 транспортных средств — теперь находится под защитой ВСК.

В программу страхования входит возмещение ущерба по правилам комбинированного страхования автотранспортных средств.

ООО "Полесье" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров.

ООО "Полесье" — производитель высококачественных пластмассовых игрушек. При производстве фабрика использует только сертифицированное сырье и красители, пригодные к контакту с пищевыми продуктами. Парк современного оборудования позволяет в ограниченный срок выпускать необходимое количество продукции и постоянно поддерживать в наличии более 4 тысяч наименований игрушек.