Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Полесье"

Смоленский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО и каско весь автопарк ООО "Полесье".
Весь автопарк предприятия — а это более 100 транспортных средств — теперь находится под защитой ВСК.
В программу страхования входит возмещение ущерба по правилам комбинированного страхования автотранспортных средств.
ООО "Полесье" является постоянным клиентом ВСК, ранее были заключены еще несколько договоров.
ООО "Полесье" — производитель высококачественных пластмассовых игрушек. При производстве фабрика использует только сертифицированное сырье и красители, пригодные к контакту с пищевыми продуктами. Парк современного оборудования позволяет в ограниченный срок выпускать необходимое количество продукции и постоянно поддерживать в наличии более 4 тысяч наименований игрушек.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая