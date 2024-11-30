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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Почетного гражданина Самарской области Бориса Ремезенцева

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Заслуженного энергетика, Почетного работника топливно-энергетического комплекса России, Почетного гражданина Самарской области Бориса Федоровича Ремезенцева. Бориса Федоровича не стало 30 ноября.

"Это большая потеря для нашего региона и всей страны. Вся жизнь и трудовая деятельность Бориса Федоровича была связана с Самарской землёй, её развитием. Будучи истинным профессионалом, обладая незаурядным управленческим талантом и трудолюбием, он отдавал все силы любимому делу", — подчеркнул Вячеслав Федорищев в телеграмме родным и близким.

Борис Федорович внес бесценный вклад в становление Самарской энергосистемы, обеспечив ее динамичное развитие на годы вперед. Он участвовал в пусках Тольяттинской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-2, ТЭЦ ВАЗа, электрических и тепловых сетей. Он проектировал и был директором Куйбышевской (Самарской) ТЭЦ с начала ее строительства в 1972 г. и до вывода на полную мощность.

С 1988 по 1999 гг. возглавлял Самарскую энергосистему, сначала управляющим "Куйбышевэнерго", затем — генеральным директором ОАО "Самараэнерго".

Заслуги Бориса Федоровича Ремезенцева высоко оценены государством и профессиональным сообществом: он стал лауреатом премии Совета Министров СССР за проектирование и сооружение серийных ТЭЦ, был член-корреспондентом Международной Энергетической Академии, председателем Президиума Поволжской инженерной Академии, награжден орденами "Знак Почета", "Дружба народов", "Петра Великого".

"Борис Федорович был не только высоким профессионалом, но и замечательным, мудрым, отзывчивым человеком. Именно поэтому до конца своей жизни вел общественную деятельность, был членом Совета почетных граждан и ветеранов Самарской области при губернаторе Самарской области.

Память о Борисе Федоровиче, несомненно, будет жить в сердцах его коллег, сподвижников, многих жителей нашего региона — всех, кто имел счастье знать его. Скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память", — сказал Вячеслав Федорищев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

Больше доступных гостиниц
Больше указателей на улицах, карт, путеводителей
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Улучшение состояния дорог, тротуаров
Отсутствие пробок, наличие кемпингов
Большая информированность о Самаре в др.регионах РФ
Всего проголосовало: 147
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