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В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио Определены финалисты премии имени Бориса Кожина В Тольятти открывается выставка памяти альпиниста Ивана Душарина В Самаре капитально отремонтируют крышу памятника "Дом Кочеткова" Третьяковка в Самаре расскажет об эволюции музеев

Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет экскурсия-лекция по выставке Саши Браулова "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" от искусствоведа Дарьи Волковой и исследователя модернизма Максима Тюгина.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В новом формате лекции-экскурсии ведущие расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио. Чем уникален пингвинариум в зоопарке Лондона, как менялась жилая архитектура вслед за новыми бытовыми потребностями общества, какие здания утрачены, а какие приобрели новую жизнь и функцию, и в чем феномен временной архитектуры  — обо всем об этом узнаем на экскурсии. И в процессе познакомимся с ручной вышивкой Саши Браулова, представленной на первой в Самаре выставке текстильного искусства ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ. 

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод")

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