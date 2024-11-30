В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио

В воскресенье, 1 декабря, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет экскурсия-лекция по выставке Саши Браулова "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" от искусствоведа Дарьи Волковой и исследователя модернизма Максима Тюгина.

В новом формате лекции-экскурсии ведущие расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио. Чем уникален пингвинариум в зоопарке Лондона, как менялась жилая архитектура вслед за новыми бытовыми потребностями общества, какие здания утрачены, а какие приобрели новую жизнь и функцию, и в чем феномен временной архитектуры — обо всем об этом узнаем на экскурсии. И в процессе познакомимся с ручной вышивкой Саши Браулова, представленной на первой в Самаре выставке текстильного искусства ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ.

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод")